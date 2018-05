»Traurige Farce«

Mahmud Abbas am Montag während seiner Ansprache vor dem Palästinensischen Nationalrat Foto: Majdi Mohammed/AP Photo

In Ramallah tagt seit Montag der Palästinensische Nationalrat (PNC) – zum ersten Mal seit 22 Jahren! Der PNC umfasst 700 Mitglieder und ist das wichtigste Gremium der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO. Deren stärkste Fraktion, die Fatah von Ministerpräsident Mahmud Abbas, wäre auf der Tagung fast unter sich geblieben, doch im letzten Augenblick sagte die kommunistische Demokratische Front zur Befreiung Palästinas (DFLP) ihre Teilnahme zu. Dagegen blieben die Hamas und die marxistische Volksfront PFLP der Veranstaltung fern.

Die DFLP will mit ihrer Teilnahme die PLO stärken, sagte ihr stellvertretender Generalsekretär Qais Abdul-Karim nach Angaben der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA vor Beginn der Tagung. Die Leninisten glauben, dass es wichtig ist, dem in letzter Zeit sehr eng gewordenen Bündnis zwischen Israel und den USA geschlossen entgegenzutreten. Das sieht die PFLP anders. »Eine solche Sitzung einzuberufen, vertieft nur die palästinensische Spaltung, die monopolistische Politik und die Ausgrenzung«, heißt es in einer Erklärung der PFLP vom 18. April. Kurz vorher waren Gespräche zwischen der Fatah und der PFLP gescheitert.

Die Volksfront kritisierte vor allem den Sitzungsort. Der Nationalrat dürfe nicht unter israelischer Besatzung auf der Westbank stattfinden, denn dadurch könnten viele Abgeordnete aus der Diaspora nicht teilnehmen, weil Israel ihnen die Einreise verweigere. Die PFLP forderte, die Tagung außerhalb Palästinas abzuhalten. Die PLO müsse als wahre Vertretung aller Palästinenser reanimiert werden.

Tatsächlich fühlen sich die Millionen Flüchtlinge, die in den Lagern im Libanon, Syrien oder Jordanien leben, durch die Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah nicht repräsentiert. Umgekehrt sieht sich die palästinensische Regierung auf der Westbank den Exilanten kaum verpflichtet, ihr geht es in erster Linie um die Macht im Autonomiegebiet.

Mehrere Jugendorganisationen schlossen sich aus dem Exil der Kritik an. »Der Nationalrat tagt ohne jede Wahl und besitzt deshalb keine Legitimation«, heißt es in einer Erklärung, die das Internetportal Middle East Monitor verbreitete. »Wir erklären den Palästinensischen Nationalkongress und seine Entscheidungen für null und nichtig.« Das Gremium dränge Millionen Palästinenser im Exil an den Rand und trenne sie »immer weiter von ihrem eigenen Volk und ihrer Heimat«. Die von der Fatah dominierte Führung der PLO habe »unsere großartige Sache zu einer traurigen Farce verkommen lassen«.

Eine traurige Farce war phasenweise auch die Rede von Abbas, die live im Fernsehen übertragen wurde. Der Antisemitismus in Europa, der zum faschistischen Massenmord an den Juden führte, habe keine religiösen Gründe gehabt, behauptete der Präsident. Die Juden seien nicht wegen ihres Glaubens verfolgt worden, sondern weil sie eine besondere Rolle in der Bank- und Zinswirtschaft innegehabt hätten – eine antisemitische Stereotype. Der WAFA war die Brisanz des Gesagten offenbar bewusst – in der englischen Kurzfassung der Rede fehlen die Passagen, sie werden nur im arabischen Original verbreitet. Trotzdem machten die Äußerungen Abbas’ international Schlagzeilen. Die Deutsche Presseagentur meldete etwa: » Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat in einer phasenweise antisemitischen Rede dem jüdischen Volk die Schuld am Holocaust gegeben, der Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nazis.«