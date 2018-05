Festnahmen nach Protesten in Paris

Paris. Nach den Protesten zum 1. Mai in Paris sind 109 Menschen in Gewahrsam genommen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Abend des Maifeiertags war es in der französischen Hauptstadt bei einer Kundgebung von mehr als tausend vermummten Demonstranten zu Zusammenstößen mit den Einsatzkräften gekommen. Die Demonstrationen fanden vor dem Hintergrund einer Streikwelle im öffentlichen Dienst statt. (AFP/jW)