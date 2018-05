US-Staaten verklagen Trump-Regierung

Sacramento. Kalifornien und 16 weitere US-Bundesstaaten sowie der District of Columbia haben die Regierung von US-Präsident Donald Trump wegen einer befürchteten Aufweichung der Umweltvorschriften für Autos verklagt. »Genug ist genug«, teilte der kalifornische Generalstaatsanwalt Xavier Becerra am Dienstag (Ortszeit) in Sacramento mit. Es gehe nicht darum, eine Auseinandersetzung mit der Trump-Regierung zu suchen, erklärte er. Doch es stehe zu viel für die Gesundheit der Bürger und die Wirtschaft Amerikas auf dem Spiel, um tatenlos zuzusehen. Die US-Umweltbehörde EPA hatte Anfang April angekündigt, aus der Ära von Trumps Vorgänger Barack Obama stammende Regeln zum Spritverbrauch zurückzunehmen. Sie sind auch für den Abgasausstoß von Autos auf US-Straßen entscheidend. (dpa/jW)