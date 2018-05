Berlin. Wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch mitteilte, hat die Fluggesellschaft Condor am selben Tag auf einer Mitarbeiterversammlung die Schließung des Technikstandortes Berlin bekanntgegeben. Von der Stellenvernichtung, die voraussichtlich bis zum Jahresende 2018 vollzogen werden solle, seien 83 Beschäftigte in Schönefeld betroffen. (jW)