Partymeilen und Protest

Die originellsten Losungen fanden sich auf der Maidemo im Berliner Villenviertel Grunewald, zu der die »Hedonistische Internationale« aufgerufen hatte Foto: Bjoern Kietzmann

Am Ende gab es Lob von der Gewerkschaft der Polizei, und die Revolverblätter mussten sich auf kleine Kritteleien an der Berliner Landespolitik beschränken. Die großen linken Demonstrationen am Abend des 1. Mai in Berlin und Hamburg verliefen »weitgehend friedlich«, wie die Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Mittwoch mitteilte. Dies sei vor allem dem »professionellen Einsatzmanagement« seiner Kollegen zu verdanken, erklärte GdP-Chef Oliver Malchow. Allein in Berlin waren insgesamt 5.300 Beamte auf mehreren Demonstrationen, Kundgebungen und Straßenfesten im Einsatz. An der abendlichen Demo beteiligten sich nach Veranstalterangaben rund 15.000, laut Polizei 6.000 Menschen. In Hamburg zogen zur gleichen Zeit rund 3.000 Linke durch die Innenstadt. Auf der »Revolutionären 1.-Mai-Demo« in Berlin waren viele Fahnen der kurdischen Befreiungsbewegung zu sehen. Viele Teilnehmer protestierten gegen die Verdrängung von Mietern aus der Innenstadt und forderten die Enteignung von Immobilienkonzernen wie Deutsche Wohnen und Vonovia. Außerdem zeigten viele Solidarität mit den Arbeitskämpfen bei Amazon, Deliveroo und anderen Unternehmen.

In Berlin dürfte derweil auch ein erheblicher Drogenpegel bei etlichen Demonstranten zum ruhigen Verlauf der linken Demo gegen Kapitalismus, Krieg und Rassismus beigetragen haben. So mancher hatte sich wohl bereits zuvor auf den vom Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg ausgerichteten Partymeilen mit Getränken versorgt. Denn inzwischen gibt es nicht mehr nur das Familienevent »MyFest«, sondern auch noch das eher von Feierwilligen aus dem gesamten Bundesgebiet aufgesuchte »MaiGörli« im Görlitzer Park.

Während sich die Entpolitisierung des früheren Kampftages der Arbeiter im Berliner Zentrum sowohl auf den Festen als auch auf den Demonstrationen zeigte, erlebte der Villenbezirk Grunewald einen Aufzug in beachtlicher Größe, dessen Teilnehmer originelle und pointierte Forderungen auf ihre Transparente und Plakate gemalt hatten. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich rund 5.000, laut Polizei 3.500 Menschen an der satirischen »Rave-Demo« gegen die Bildung von Parallelgesellschaften in den Reichen-Ghettos der Hauptstadt. Der große Zulauf zeigt, dass die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum und die Empörung über Mietwucher mittlerweile das wichtigste politische Thema in Berlin ist. Kein Wunder: Allein 2017 stieg die durchschnittliche Miete in der Hauptstadt um mehr als ein Drittel gegenüber dem Vorjahr. Ursprünglich hatten die Veranstalter nur mit einigen hundert Demonstranten gerechnet.

In Hamburg nahmen knapp 3.000 Menschen an einer Demo unter dem Motto »Kapitalismus – Immer noch scheiße!« teil, die Polizei war nach Angaben des NDR mit etwa 1.400 Beamten, mehreren Wasserwerfern und einem Räumpanzer im Einsatz. »Das war der ruhigste 1. Mai seit Jahren«, zitierte der Sender Polizeisprecher Timo Zill. Lediglich einmal sei der Aufzug kurz gestoppt worden, nachdem mehrere Böller geworfen worden waren. Zudem seine einige Autos zerkratzt worden. Im Gespräch mit jW zeigte sich der Anmelder der Demonstration, Halil Simsek vom »Roten Aufbau Hamburg«, zufrieden mit dem Verlauf. Die Entscheidung, nicht wie üblich durch das Schanzenviertel oder die Reeperbahn zu ziehen, sondern vom Hauptbahnhof zum Arbeiterviertel Wandsbek, sei richtig gewesen. »Das ist ein Stadtteil, in dem die linke Szene nicht so präsent ist«, sagte Simsek. Erfreulich sei, dass unter den Teilnehmern sehr viele junge Menschen und etliche waren, die bisher nicht zur linken Szene gehören. Themen der Kundgebungen waren Pflegenotstand und Leiharbeit ebenso wie Altersarmut und Hartz IV, Wohnungsnot und Verdrängung. Zum ersten Mal führte ein selbstorganisierter »FLTI-Block« (FLTI steht für Frauen, Lesben, Transgender und Intersexuelle) den Aufzug an.