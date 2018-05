Mystifizierte Form

Mehrwert am Fließband. Kapitalisten erzielen Profite, die Arbeiter erwirtschaften (BMW-Werk in Jakarta, 30. November 2016) Foto: Darren Whiteside/REUTERS

Manche glauben, Profit sei nur ein anderes Wort für Mehrwert. Profit ist der letzte Zweck des Kapitals. Auf der Jagd nach ihm ist das Kapital waghalsig, trickst, täuscht und korrumpiert. Sind die Aussichten günstig, »existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens.«

Arbeit als Quelle

Profit ist Mehrwert. Doch was ist Mehrwert? Wie entsteht er? Durch geschicktes Tauschen? Der vermeintliche Schlüssel zur Wertschöpfung lautet: Billig einkaufen und teuer verkaufen. Ein Irrtum. Was der Käufer durch niedrige Preise beim Kauf gewinnt, geht dem Lieferanten an Wert verloren. Zusätzlicher Wert, den der Verkäufer durch hohe Absatzpreise erhält, ist Wert, den der Käufer verliert. In der Zirkulation, durch Tauschen, entsteht kein Wert. Hier kann Wert nur unter den Käufern und Verkäufern umverteilt werden. »Die Gesamtheit der Kapitalistenklasse eines Landes kann sich nicht selbst übervorteilen.« Der Wert wird in der Produktion geschaffen. Marx gab den entscheidenden Hinweis: Der »Geldbesitzer (müsste) so glücklich sein, auf dem Markt eine Ware zu entdecken, deren Gebrauchswert selbst die eigentümliche Beschaffenheit besäße, Quelle von Wert zu sein.« Er hat das Glück und findet die Ware, auf die es ankommt: die Arbeitskraft. Sie überträgt den Wert der Arbeitsgegenstände – des Materials – und der Arbeitsmittel – der Maschinen, Anlagen usw. – auf die neuen Produkte. Und entscheidend: Sie erzeugt neuen Wert. Sie ist in der Lage, mehr Wert zu schaffen, als sie besitzt. »Dass ein halber Arbeitstag nötig, um ihn 24 Stunden am Leben zu erhalten, hindert den Arbeiter keineswegs, einen ganzen Tag zu arbeiten.« Beträgt beispielsweise die Arbeitszeit acht Stunden und benötigt die Arbeitskraft drei Stunden, um ein Äquivalent in Höhe ihres Wertes zu schaffen, dann produziert sie in fünf Stunden den Wert, der über ihren eigenen hinausgeht. Das ist der Mehrwert. Er ist seinem Wesen nach lebendige, bei der Produktion verausgabte Arbeit, die sich der Kapitalist unentgeltlich aneignet. Das nennt man Ausbeutung. Sie wird verschleiert, weil der Arbeiter den Lohn, der dem Wert seiner Arbeitskraft entspricht, nur unter der Voraussetzung erhält, dass er den vollen Arbeitstag, zum Beispiel acht Stunden, arbeitet. So erscheint es, als ob acht, nicht drei Stunden entlohnt würden und der Überschuss der Geschäftstüchtigkeit und dem Organisationstalent des Kapitalisten entspringe.

Verschiedene Erscheinungen

Der Mehrwert tritt in mehreren Formen auf: als Unternehmergewinn, Zins, Profit und Grundrente. Erst Marx gelang der Durchbruch zum Wesen der Kategorie. Der Leser, der weiß, was Mehrwert ist, wie und wo er entsteht, wundert sich, wenn er liest: »Kapital kann also nicht aus der Zirkulation entspringen und es kann ebenso wenig der Zirkulation nicht entspringen. Es muss zugleich in ihr und nicht in ihr entspringen.« Die schrullige Formulierung, wie sie der Hegelkenner Marx liebte, ist leicht aufgelöst: Mehrwert und Kapital entspringen nicht der Zirkulation, weil der Tausch die Werte nur verteilt. Sie entspringen ihr im weiteren Sinne doch, weil durch den Kauf der Ware Arbeitskraft die Voraussetzung für die Schöpfung des Mehrwertes in der Produktion geschaffen und weil durch den Verkauf der Waren der Mehrwert glücklich in Geld umgewandelt wird.

Der Wert einer kapitalistisch produzierten Ware besteht aus drei Teilen: dem Wert des verbrauchten konstanten Kapitals (c), dem Wert des verausgabten verbrauchten variablen Kapitals (v) und dem Mehrwert (m). Der Warenwert ist c+v+m. Der Kapitalist bezahlt die beiden ersten Elemente c und v. Sie sind seine Kosten oder bilden, wie Marx sagt, den Kostpreis. Im Kostpreis ist der Unterschied zwischen konstantem und variablem Kapital verschwunden. Es sieht so aus, als entspringe der Mehrwert, da er der Überschuss über den Kostpreis ist, beiden Wertbestandteilen, also c plus v. Mehr noch: Da an der Produktion das gesamte vorgeschossene Kapital in seiner stofflichen Form teilnimmt, auch wenn der Wert des in Gebäuden und Maschinen angelegten fixen Kapitals nur teil- und schrittweise in den Wert der neuen Waren eingeht, muss der Mehrwert als Überschuss über das gesamte vorgeschossene Kapital erscheinen.

So entsteht der falsche Eindruck, als sei er das Resultat des Gesamtkapitals. »Als solcher vorgestellte Abkömmling des vorgeschossenen Gesamtkapitals erhält der Mehrwert die verwandelte Form des Profits, der Profit ist dasselbe, was der Mehrwert ist, nur in einer mystifizierten Form. Weil in der scheinbaren Bildung des Kostpreises kein Unterschied zwischen konstantem und variablem Kapitals zu erkennen ist, muss der Ursprung der Wertveränderung, die während des Produktionsprozesses sich ereignet, von dem variablen Kapitalteil in das Gesamtkapital verlegt werden.« Es scheint, als schöpften Produktionsmittel Wert – eine falsche Erscheinung, die das Wesen verdeckt.