ETA gibt Auflösung bekannt

Madrid. Die baskische Befreiungsorganisation ETA hat in einem Schreiben die »vollständige Auflösung ihrer Strukturen« bekanntgegeben. In einer von der spanischen Zeitung El Diario am Mittwoch veröffentlichten und auf den 16. April datierten Mitteilung heißt es, Euskadi Ta Askatasuna (Baskenland und Freiheit, ETA) erkläre ihre politischen Aktivitäten für beendet. Bereits vor mehreren Wochen hatte die Organisation eine entsprechende Entscheidung angekündigt. Offiziell soll die Auflösung Berichten zufolge am Freitag im Rahmen einer »internationalen Konferenz« in Cambo-les-Bains verkündet werden. 2011 erklärte die ETA ihren Gewaltverzicht und ein Jahr später die Bereitschaft zur Auflösung und Entwaffnung. Letztere war im vergangenen Jahr abgeschlossen worden. (dpa/jW)