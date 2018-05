Streiks gehen weiter

Seit Wochen protestieren Eisenbahner in Frankreich gegen die Privatisierungspläne des Präsidenten, hier am 9. April in Paris Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Die Regierung will hart bleiben, die Lohnabhängigen halten dagegen. Im Kampf gegen die vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron gewollte »Reform« der staatlichen Eisenbahngesellschaft SNCF (Société nationale des chemins de fer français) geraten die Streikenden »cheminots« zunehmend unter finanziellen Druck (siehe jW vom vergangenen Mittwoch). Die Eisenbahner blieben nicht nur während der bisher zwölf Streiktage ohne Lohn, auch die im Arbeitsplan normalerweise garantierten Ruhetage will das SNCF-Management nicht mehr bezahlen, solange der Arbeitskampf andauert. Im Ausstand bleiben auch die Piloten und Teile des Bodenpersonals der Air France. Sie fordern eine Erhöhung der monatlichen Bezüge um bis zu sechs Prozent.

Macrons Ministerpräsident Edouard Philippe ist inzwischen auf eine der Forderungen der Streikführer eingegangen: Er will die Spitzen der Gewerkschaften am 7. Mai in seinem Amtssitz, dem Hôtel Matignon in Paris, zu »bilateralen Gesprächen« empfangen. Die seit nunmehr einem Monat kämpfenden Eisenbahner hatten sich zuletzt geweigert, weiter mit Verkehrsministerin Élisabeth Borne zu verhandeln. Marie-Claire Cailletaud, für Industrie und Transporte zuständige Sekretärin der Gewerkschaft CGT (Confédération générale du travail) warnte: »Wenn nichts verhandelbar ist, wie Macron erklärt hat, dann wird der Arbeitskampf bei der SNCF fortgesetzt.«

Macron und Philippe wollen das bisher staatliche Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umwandeln. Ab 2020 soll neues Personal nicht mehr im Beamtenstatus eingestellt werden, der die Eisenbahner gegenwärtig vor Entlassung und vor Willkür der Bosse schützt. Nur unter diesen Bedingungen will die Regierung in zwei Jahren beginnen, die auf mehr als 50 Milliarden Euro geschätzten Schulden der Eisenbahnbetriebe abzutragen. Diesbezügliche Äußerungen Macrons, die Bezahlung des Bahndefizits verlange »eine zusätzliche Anstrengung der Steuerzahler«, sehen die Gewerkschaftsführer als einen der Gründe dafür, warum der Streik in der Bevölkerung zunehmend an Rückhalt verliert. Nach Angaben verschiedener demoskopischer Institute steht neuerdings eine Mehrheit von 62 Prozent der Franzosen hinter den SNCF-Plänen Macrons.

Ein Teil der Kämpfenden gerät indes noch stärker unter finanziellen Druck. Nach zwölf unbezahlten Streitagen haben viele Beschäftigte bereits die Hälfte ihres normalen Monatslohns verloren. Das Management will nun auch noch die Bezahlung der im normalen Arbeitsplan vorgesehenen Ruhetage verweigern, wenn diese zwischen zwei angekündigten Streikaktionen liegen. Gestreikt wurde am vergangenen Freitag und am Sonnabend, der Ausstand soll am heutigen 2. Mai und morgen fortgesetzt werden. Sollte die für solche Fälle zuständige staatliche Arbeitsinspektion den Bahnbossen recht geben, dann müssten die Eisenbahner auch am Montag und Dienstag auf ihren Lohn verzichten. Für CGT-Generalsekretär Philippe Martinez eine neuerliche Kampfansage des SNCF-Chefs Guillaume Pepy: »Das bedeutet, Feuer ins Öl zu gießen, wir werden darauf am 14. Mai mit einem Tag ohne Eisenbahn antworten.« Die Bahngesellschaft hat durch die Streiks nach eigenen Angaben bisher mehr als 100 Millionen Euro verloren.

Dies ist Anlass für Martinez, den Staatschef zum Dialog aufzurufen: »Vor amerikanischen Studenten zu sprechen, ist einfach. Er sollte sich besser zu Hause vor den Eisenbahnern erklären. Es ist über ein Gesetz abgestimmt worden, ohne dessen Inhalt zu diskutieren. Wir wollen wissen: Warum muss der soziale Status der Leute geändert werden? Was soll mit den Nebenlinien des SNCF-Netzes passieren? Was soll für private Konkurrenz freigegeben werden? Das sind essentielle Fragen, die nicht beantwortet wurden.«

Der von allen französischen Gewerkschaften ebenfalls einheitlich unterstützte Kampf des Personals der Fluggesellschaft Air France ist unterdessen in eine neue Runde gegangen. Der am vergangenen Donnerstag begonnene Ausstand von Piloten und Bodenpersonal soll bis mindestens zum 4. Mai fortgesetzt werden. Air-France-Chef Jean-Marc Janaillac will offenbar zurücktreten, falls die knapp 47.000 schriftlich befragten Lohnempfänger des Unternehmens das vorliegende Angebot des Managements ablehnen. Der am 16. April ausgehandelte Kompromiss sieht eine Lohnerhöhung von 1,5 bis zwei Prozent und eine »progressive« Erhöhung um insgesamt fünf Prozent vor, falls dies die finanzielle Entwicklung der Air France in den kommenden drei Jahren erlaubt. Bodenpersonal, Piloten und ihre Gewerkschaften hatten sich auf eine bedingungslose Erhöhung um sechs Prozent festgelegt.

Im Eisenbahnverkehr wird in den kommenden Tagen erneut die Hälfte der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge auf dem Abstellgleis bleiben, ebenso drei von fünf Regionalzügen. Auch bei der Air France ist erneut mit der Annullierung eines großen Teils der In- und Auslandsflüge zu rechnen, wie die Gesellschaft ankündigte.