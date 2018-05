Arbeitskämpfe im Blick

Wie in der gerade beendeten Auseinandersetzung im öffentlichen Dienst verlangte die Gewerkschaft verdi auch vor 2016 sechs Prozent mehr Geld bei zwölf Monaten Laufzeit des Tarifvertrages und mindestens 200 Euro mehr im Monat - und gab sich mit deutlich weniger zufrieden Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Am Wochenende waren 25 Delegierte aus den Arbeitsgruppen der verschiedenen Bundesländer nach Leipzig gekommen, um sich über ihre Erfahrungen in der Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit der Partei Die Linke auszutauschen und über die aktuelle Situation zu diskutieren. Im Mittelpunkt der Debatten der Bundesarbeitsgemeinschaft Betrieb und Gewerkschaft standen die Erfahrungen während der vergangenen Tarifrunden, der bundesweite Kampf um mehr Personal in den Krankenhäusern sowie der Umgang mit der AfD innerhalb der Gewerkschaften. Zudem gab es einen Bericht über die Organisation der studentischen Beschäftigten in Berlin.

Als wichtiger Schlüssel zum jüngsten Erfolg der IG-Metall-Tarifrunde wurde die Beschäftigtenbefragung gewertet, an der sich im vorigen Jahr rund 680.000 Gewerkschaftsmitglieder beteiligt hatten. Die 24-Stunden-Streiks wurden als enorme Steigerung der Arbeitskampfmaßnahmen eingeschätzt.

Beim Thema Personalbemessung in den Krankenhäusern hoben Teilnehmer des Treffens erfolgreiche Kämpfe im Saarland und die aktuellen Volksinitiativen in Berlin und Hamburg hervor. Einigkeit gab es darüber, dass das Thema auf breites Interesse in der Bevölkerung stößt und Die Linke dabei mehr mit ihren politischen Positionen Punkte machen kann. Allerdings müsse die Partei ihren Fokus stärker auf die Unterstützung gewerkschaftlicher Aktivitäten legen. Zudem werde die Beteiligung der Linken an Landesregierungen nicht selten als Behinderung wirklicher Arbeitskampfmaßnahmen wahrgenommen.

Viel Raum nahm auch die Frage nach dem Umgang mit der AfD ein. In einem Referat wurde diese als vielleicht gefährlichste Partei der Rechten beschrieben, da sie es geschafft habe, anschlussfähig an die bürgerliche Mitte zu sein, da sie Kräfte bündelt und mit ihrer Propaganda viele von sozialem Abstieg bedrohte Menschen anspricht. Diese Diskussion – wie Die Linke hier argumentieren und vor allem handeln sollte – müsse in den Ortsgruppen, Gewerkschaftsgruppen und auf allen anderen Ebenen noch intensiv geführt werden. Einig waren sich alle, dass der Kampf gegen Rechts nur durch einen aktiven Kampf für echte soziale Verbesserungen in enger Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften gewonnen werden kann.