Erpresser gegen Abzocker

Sie zappelt und zappelt und zappelt. US-Präsident Donald Trump hat die EU dort getroffen, wo es ihrer Führungsmacht Deutschland so richtig weh tut: bei den Exporten. Eine »Schonfrist« bis zum 1. Juni habe Trump der Union großmütig gewährt, um eine Lösung im Strafzollstreit zu finden, formulieren höflichere Berichterstatter. »Gnadenfrist« oder »Galgenfrist« käme dem Sachverhalt ein wenig näher. Politiker in Berlin und in Brüssel schäumen. Die deutsche Kanzlerin und den französischen Präsidenten hat Trump abblitzen lassen; die Forderung der EU-Handelskommissarin, die Europäische Union dauerhaft von den Strafzöllen auszunehmen, hat er sowieso ignoriert, weshalb Brüssel weiterhin – so heißt es bei der EU-Kommission – gleichsam unter vorgehaltener Waffe verhandeln muss. Druckmittel, um die US-Administration zum Einlenken zu zwingen, hat die Union nicht. Der Immobilienoligarch im Weißen Haus hat den aufstiegswilligen Eliten jenseits des Atlantik offen und unmissverständlich gezeigt, wo der Hammer hängt und wer ihn schwingt.

Bereitet die US-Regierung mit ihren Strafzolldrohungen einem weltweiten Siegeszug des Protektionismus den Weg? Nun, ihrem Boss wäre das wohl gar nicht recht. Am Montag hat Donald »Shithole« Trump mit Nigerias Präsident Muhammadu Buhari zum ersten Mal den Staatschef eines afrikanischen Landes in Washington empfangen. Worum ging’s? Buhari solle doch gefälligst die Handelshemmnisse beseitigen, die US-Geschäften in Nigeria im Wege stünden, hat Trump verlangt und in der ihm eigenen dezenten Art auf die Entwicklungsgelder hingewiesen, die die Vereinigten Staaten nach Abuja überweisen und die sie natürlich jederzeit stoppen könnten. Südkorea hat er inzwischen von den Strafzöllen ausgenommen, nachdem Seoul versprochen hatte, die Stahlexporte in die Vereinigten Staaten zu verringern und mehr US-Autos zu importieren. Kanada und Mexiko dürfen ebenfalls auf Strafzollbefreiung hoffen, wenn sie sich beim Freihandelsabkommen NAFTA nach US-Forderungen richten. Das ist der Deal.

»Erpresserdiplomatie« hat eine Expertin vom Washingtoner Atlantic Council Trumps Vorgehen genannt – und wenngleich natürlich jede Diplomatie mit Erpressung, pardon: Druck arbeitet, trifft das zu. Die EU ist allerdings deshalb besonders empfindlich, weil sie ihre Vormachtstellung und ihren Reichtum vor allem riesigen Exportüberschüssen verdankt, ermöglicht durch harte Reallohnsenkungen und dem im Vergleich zur D-Mark unterbewerteten Euro. »Beggar thy neighbour«, »mach deinen Nachbarn zum Bettler«, nennen Ökonomen diese Politik, die den Absatzländern das Geld aus der Tasche zieht. Wer auf offene Abzocke setzt, ist für Strafzölle natürlich besonders empfindlich. Es stimmt ja: Gäbe die EU bei den Strafzöllen nach, könnte Trump die deutsche Industrie etwa mit Strafzöllen auf Kfz-Importe immer weiter bedrohen. Erpresser gegen Abzocker: Das ist die schöne neue Welt der westlichen Werteträger.