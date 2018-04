Romantische Begegnungen

Strandidylle mit einsamem Boot nahe des bei Touristen beliebten Küstenortes Negril. An paradiesischen Aus­blicken mangelt es auf Jamaika nicht, an Perspektiven für die im Durchschnitt junge Bevölkerung schon Foto: Georg Ismar/dpa

Für einen Trip in die Karibik ist der Monat Januar an sich eine gute Wahl. Dann ist es in dieser Weltgegend für unsere Verhältnisse sommerlich, aber noch nicht zu heiß. Unsere kleine Reisegruppe hat jedoch Pech: Schwere Schnee- und Eisstürme fegen zu Jahresbeginn über den Osten der USA. Die Kälte breitet sich auch nach Süden aus, bis hinunter zu den Großen Antillen. Wir sind auf deren mit 11.000 Quadratkilometern drittgrößter Insel gelandet, Jamaika. Das Thermometer zeigt nur um die 25 Grad Celsius. Plusgrade, immerhin.

Unter den Besuchern der Insel stellen Briten und US-Amerikaner das Gros. Dass es viele alleinreisende Frauen im Urlaub hierherzieht, fällt schnell auf. Am Strand vor unserem Vier-Sterne-Hotel in Salem an der zentralen Nordküste sonnen sie sich einzeln oder in Grüppchen, zumeist oben ohne. Das Bikinihöschen haben etliche durch ein schmales Tüchlein so ersetzt, dass es mehr offenbart als allgemein für schicklich gilt. Sie tragen sozusagen einen »Hauch von Nichts«, wie der von Sean Connery gespielte James Bond in »Diamantenfieber«, dem 1971 entstanden siebenten Teil der Filmreihe, zu sagen pflegte.

Wie die Karibik insgesamt ist Jamaika ein bevorzugtes Ziel von Sextouristinnen aus den reichen Ländern. Anders als ihr formelles Staatsoberhaupt Königin Elisabeth II. sind die meisten Jamaikaner jung und knackig – das Durchschnittsalter der weniger als drei Millionen Köpfe zählenden Bevölkerung liegt bei 24 Jahren. Der Erfolg stellt sich für die liebeshungrigen Damen, meist reiferen Alters, leicht ein. Das ist wenig verwunderlich, denn die Arbeitslosigkeit ist hoch und groß die Verlockung, schnell ein paar US-Dollar zu verdienen. Derzeit regieren in der parlamentarischen Monarchie im Commonwealth die Liberalen – zur Zufriedenheit der kleinen Oberschicht und des IWF, doch die Wirtschaft dümpelt weiter vor sich hin und auch das Problem der hohen Kriminalität bleibt ungelöst. Raubüberfälle und Morde sind an der Tagesordnung.

Herzensbrecher Bond spielt auf Jamaika tatsächlich eine Rolle. Die Insel war Drehort gleich mehrerer Streifen mit dem Geheimagenten Ihrer Majestät. Schon der erste Teil »James Bond jagt Dr. No« entstand hier. Am Laughing Waters Beach in der St. Ann’s Bay bei Ocho Rios entstieg Ursula Andress als verführerische Honey Ryder in für damalige Verhältnisse sehr aufreizender Bademode den karibischen Fluten. Beim Rauschen der Wasserfälle des Dunn River verdrehte sie Bond den Kopf. Das war 1962. Im selben Jahr wurde Jamaika unabhängig.

Ein Wandgemälde in Jamaikas Hauptstadt Kingston zeigt die Reggae-Legende Bob Marley. Seine Musik gab den Schwarzen und Unterdrückten eine Stimme Foto: Kimberly White/REUTERS

Rund fünfzehn Jahre zuvor hatte sich 007-Schöpfer Ian Lancaster Fleming unweit von hier niedergelassen. Sein berühmtes Anwesen »Goldeneye« bei der Kleinstadt Oracabessa liegt nur wenige Autominuten westlich unseres Hotels. Hier erfand der britische Marineoffizier im Ruhestand die Figur mit der Lizenz zum Töten und der rührenden Schwäche für Martini-Cocktails. Besserbetuchte können die Villa nebst Pool sowie die dazugehörige Farm von 61.000 Quadratmetern Größe für einen stolzen Preis buchen und sich am privaten Bond-Beach aalen.

Drogenhandel verbreitet

Zeitig am Morgen lädt ein kaffeebrauner Rastafari die Damenschar des Hotels in den Pool zu »Exercises with the Ladies«, wie er die von Reggaeklängen begleitete Wassergymnastik liebevoll nennt. Wie bei einer Polonaise tänzelt er mit den Frauen durchs blau schimmernde Wasser. Das verdient Hochachtung. Schließlich hat er bis weit nach Mitternacht an der Strandbar den Animiertänzer gemacht und muss sicher noch so einige Rum-Cocktails und auch ein paar Joints abtrainieren.

Am Strandufer lümmeln Lifeguards, deren durchtrainierte Körper wie aus der Werbung ausgeschnitten wirken. Mit allzu wagemutigen Badegästen haben es die jungen Rettungsschwimmer hier nicht zu tun. Ob es in diesen Gewässern Haie gibt, möchte ich von einem unser Beschützer wissen. Zugegeben nicht die cleverste Frage, schließlich ist die Karibik allgemein bekannt für solche Raubfische mit »Beißerchen« in allen Größen. Was mich interessiert, ist die Lage unmittelbar vor Ort, was der Bursche auch so versteht. »Nein«, meint er lässig abwinkend, »hier an den Strand kommen sie nicht.« Er weist auf Wellenkämme, die sich keine zweihundert Meter vor uns brechen. »Sie stehen dort am Riff.« Also ab ins Wasser. Die Haie warten hoffentlich da draußen auf noch dämlichere Touristen oder sind zu faul, sich extra für mich in Richtung Strand zu bewegen.

Sobald Gäste die mit hohen Zäunen und einer Schranke abgesicherte Hotelenklave verlassen, werden sie von Cannabis-Händlern bestürmt. »Hey Man!«, grüßen sie auch uns freundlich. Das Sortiment ist breit: lose, zum Pfeifchen gedreht, in Pillenform oder als Törtchen? Die Droge ist auch in Jamaika nicht erlaubt, für Handel und Konsum droht der Knast. Allzu streng wird das Verbot aber offensichtlich nicht durchgesetzt. Überall riechen wir den typisch süßlichen Duft. An einem Strand läuft uns ein Händler mit einem Bauchladen hinterher. Ein Polizist vertreibt ihn mit einer wedelnden Handbewegung: »Komm, troll dich!« Der so Angesprochene schlägt einen Bogen um den Ordnungshüter und setzt wenige Schritte weiter seine Verkaufstour fort.

Der 70 Kilometer lange Black River ist Heimat für noch etwa 300 Krokodile. Sie ernähren sich überwiegend von Kleintieren, Fischen und Vögeln. Wilderer haben es auf ihre Eier und ihr Fleisch abgesehen Foto: Andre Steiniger

Da auf Jamaika Linksverkehr herrscht, die Straßen mit Schlaglöchern übersät und Orte extrem schlecht ausgeschildert sind, empfiehlt es sich, auf einen Mietwagen für Selbstfahrer zu verzichten. Bei unseren Ausflügen sitzt daher Steven am Steuer des Kleinbusses. Für seinen Job ist er dankbar. Die Armut ist auf der Insel nicht zu übersehen. An vielen Orten säumen Wellblechhütten und Holzverschläge, in denen Menschen wohnen, die Straßenränder. Ein etwa zehnjähriger bettelnder Junge stürmt mit den paar Dollar, die ich ihm zustecke, sofort zum nächstbesten Imbiss, um etwas zu essen zu kaufen. Der junge Familienvater Steven genießt sein Glück. Während er seine gut zahlenden Gäste zu den Attraktionen der Insel kurvt, trällert er die Songs von Bob Marley mit, der 1981 viel zu früh an Krebs verstorbenen Reggae-Legende, die aus den Boxen seines Wagens dröhnen.

Vorbei geht es am Dorf Nine Miles, dem Geburtsort Bob Marleys, wo sich auch dessen Mausoleum befindet. Wir steuern die Discovery Bay an, wo Christoph Kolumbus auf einer seiner Amerika-Fahrten gelandet sein soll. Ein kleines, unspektakuläres Museum erinnert daran. Dann geht es weiter nach Negril, zum westlichsten Zipfel der Insel, an den augenscheinlich schönsten Strand Jamaikas. 20 Dollar pro Kopf kostet der »Eintritt« in einen Traum von Karibik pur: feinster, weißer Muschelkalksand, weiches, azurblaues Wasser, Palmen, Sonne, eine Strandbar – was will man mehr! Für ein paar Dollar hüpft ein Jamaikaner von einer ansehnlichen Steilklippe zur Gaudi der Touristen in die Fluten.

Ein paar hundert Meter weiter kann man das unter Aufsicht selbst probieren. Tosend und schäumend brechen sich die Wogen an den steil aufragenden Felsen einer schmalen Bucht. Der Blick in die Tiefe, es mögen gut fünfzehn Meter sein, ist schwindelerregend. Na, dankeschön! Trotzdem finden sich etliche Wagemutige, die den Sprung in den engen Trog wagen. Nicht nur wegen des Cliff Jumpings dort ist das Rick’s Café am West End von Negril ein Magnet. An den Abenden treffen sich hier Scharen von Urlaubern, um bei live gespieltem Reggae und Red Stripe Bier das Erlebnis Sonnenuntergang regelrecht zu zelebrieren. Und stets zuverlässig taucht die Sonne dann auch glutrot in die aufflammende See.

Whirlpools der Natur

Das Vorbild von Ursula Andress und Sean Connery wirkt weiter. Viele der Wasserfälle, die es auf Jamaika in großer Zahl gibt, dienen als romantische Badestellen. Der schönste vielleicht ist das Blue Hole bei Ocho Rios. In etlichen Kaskaden rauscht der Fluss durch den dichten jamaikanischen Dschungel der Küste zu. Die meisten Touristen hüpfen an etwas seichteren Stellen ins warme Wasser. Nicht ganz so viele wagen den Sprung von einer ansehnlichen Klippe in die wirbelnden Fluten. Etwas weiter links, rät mir der Guide, als ich am Abgrund stehe. Sein Blick sagt mir, dass so ein Sprung nicht ganz ungefährlich ist. Dann kommt das Go. Ich lande im ohrenbetäubend brodelnden Nass. Millionen Blasen wirbeln im Wasser umher und ich mit ihnen. Die starke Strömung treibt mich rasch vom Fall weg. Jetzt heißt es zusehen, nicht in die nächste, sich rasch nähernde Kaskade hineingetrieben zu werden.

Im Einklang mit der Natur: Der Rio Grande bahnt sich seinen Weg, von den Blue Mountains kommend, durch den Urwald hindurch hin zum Meer Foto: Andre Steiniger

Fliegende Händler sind auch hier unterwegs. Auf selbstgebastelten hölzernen Tabletts bieten sie Brownies und Muffins an. Volle zehn Dollar soll ein Küchlein kosten, doch sie lassen schnell mit sich handeln. Die erworbene Ware sorgt für einen sehr heiteren, ausgelassenen Abend. Für ein befreundetes Paar führt er zum amourösen Glanzpunkt ihrer Reise. Doch folgen wir weiter den Spuren Bonds. Im Film »Leben und sterben lassen« von 1973 muss der Geheimagent (hier gespielt von Roger Moore) über eine Gruppe gefräßiger Urzeitechsen um sein Leben klettern. Der Stuntman und Besitzer der Krokofarm von Falmouth hieß tatsächlich genauso wie der Bösewicht und Gegenspieler im Film: Kananga. Jener echte Kananga musste bei den Dreharbeiten an Moores Stelle fünfmal über die Krokodile hüpfen, bis die Sache im Kasten war. Als eines der Tiere nach Kananga schnappte und dessen Fuß zu fassen bekam, konnte sich das Bond-Double zum Glück rasch wieder befreien.

Aus sicherer Distanz, dafür aber in freier Wildbahn lassen sich Krokodile auf dem Black River beobachten. Etwa dreihundert Exemplare sollen hier leben. Während einer Bootstour durch die zwischen Mangroven und Schilfdickicht mäandernde Flusslandschaft im Südwesten der Insel gelingt es mir, immerhin etwa ein Dutzend dieser Tiere auszumachen, teilweise von beeindruckender Größe. Die Reiseleiterin bietet an, für einen Obolus von 200 Dollar im Fluss ein kleines Bad zu nehmen, um zu demonstrieren, dass die Krokodile hier von friedfertiger Natur sind. Die Darbietung fällt aus, da niemand aus der Gruppe die Bootsfahrt im Zweifelsfall ohne ortskundige Begleitung beenden will.

Natürlich darf bei einem Besuch Jamaikas das nicht fehlen: Ein Abstecher zur größten Destillerie des Landes: Tief im Landesinneren, im malerischen Nassau Valley, liegen die Zuckerrohrplantagen und Produktionsstätten von Appleton Es tate. Schon seit über 260 Jahren wird hier Rum produziert, heute im großen Stil. Der Boden und das besondere Binnenklima sind für seine besondere Qualität mitverantwortlich. Zur Führung gehört natürlich auch eine Verkostung, bei der verschiedene Reifeklassen und Geschmacksrichtungen probiert werden können. Ein Erlebnis für die Sinne.

Wem Jamaikas fantastischer Dschungel voller Orchideen und Hibiskus, Lianen und Farnen allein nicht genügt, kann Exkursionen in die Unterwasserwelt rund um die Insel unternehmen. Vor Discovery Bay an der zentralen Nordküste lassen sich deren Flora und Fauna – etwa die gefährlich aussehenden Barrakudas oder giftige Feuerfische – sogar bei einer Tauchfahrt für Touristen mit einem echten U-Boot studieren. Sofern die Sonne mitspielt und keine aufgewühlte See das Wasser der Bucht trübt. Bei starkem Wellengang wird für empfindliche Passagiere übrigens die Spucktüte zum wichtigsten Ausrüstungsgegenstand an Bord.

Eine intakte Natur bieten die im Osten, nördlich der Hauptstadt Kingston gelegenen Blue Mountains, die sich bis auf über 2.000 Meter erheben. Zwischen Wäldern liegt hier eines der besten Kaffeeanbaugebiete der Welt. Auch Bananen werden in der Region kultiviert. Im morgendlichen Nebel scheinen die Berge tatsächlich bläulich zu schimmern. Drehort waren sie zwar nie, doch spielen die Berge in verschiedenen Bond-Romanen eine Rolle. Die karibische Traumkulisse und das Flair Jamaikas entdeckten längst nicht nur die Regisseure dieser Filmreihe. In der Blue Lagoon bei Port Antonio entstanden Szenen für berühmte Filme wie »Cocktail« mit Tom Cruise und »Club Paradise« mit Robin Williams. Die Teenie-Schmonzette »Die Blaue Lagune« mit Brooke Shields und Christopher Atkins aus dem Jahr 1980 verweist schon im Titel darauf. Wirklich malerisch wirkt die Bucht an der nordöstlichen Küste, sobald sie die Sonne bescheint. Das wunderbar klare Wasser schimmert dann in den schönsten Tönungen – von türkis bis smaragdfarben.

Nichts hingegen kann die Romantik einer Floßtour, die Jüngeren sagen dazu heute Rafting, auf dem Rio Grande River trüben, der bei Port Antonio ins Meer mündet. Den Namen gaben ihm im 15. Jahrhundert die spanischen Kolonisatoren. Geruhsam staken zwei Rastafaris, Bob Marleys herrliche Hymnen im Duett trällernd, ihre Gäste über den seicht dahinfließenden Strom. Ringsum keine Häuser, keine Menschen, nur reine Natur. Und ein signifikaner Grasgeruch.