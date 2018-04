Geschichtsrevisionismus

Zu jW vom 23. April: »Für ein Pfund Zucker«

(…) Entgegen dem in der jW vermittelten Eindruck werden die Hilfsmaßnahmen des »christlichen« Polens für die bedrängten Juden von den Autoren des Buches »Dalej jest noc« (»Vor uns die Nacht«) nicht als »Einzelfälle« gesehen. Koautor Jan Grabowski verwies im Museum der Geschichte der polnischen Juden am 22. April auf die »Fluchtnetzwerke ins Ausland, insbesondere in die Slowakei und nach Ungarn«. Als Hilfsorganisation trat dabei die von der polnischen Exilregierung in London gesteuerte Gruppe »Zegota« auf. In Warschau gelang es »Zegota« (…), ca. 2.500 jüdische Kinder aus dem Ghetto zu schmuggeln und in polnischen Einrichtungen und Familien unterzubringen. Auf das Verstecken von Juden stand für Polen (…) nicht nur die Todesstrafe für die erwachsenen Beteiligten, sondern für die ganze Familie inklusive der Kinder. Trotzdem stellen Polen bei den in Yad Vashem geehrten »Gerechten unter den Völkern« die größte Gruppe. Von all dem weiß man in Deutschland so gut wie nichts. Deutsche Medien befassen sich lieber mit (…) »der polnischen Mittäterschaft an NS-Verbrechen« (MDR). Rechte deutsche Geschichtsrevisionisten, die sich (…) um die Internationalisierung der Holocaust-Täterschaft bemühen, sehen sich bestärkt.

Richard Kallok, Kaufungen

Muskelbepackte Realsatire

Zu jW vom 26. April: »Letzter Echo-Ärger«

Was mich an der Debatte stört, ist, wie schlecht und allgemein über das Musikgenre Rap oder Hip-Hop gesprochen und geschrieben wird. Hat der Rock wegen »Frei. Wild« ein generelles rechtsextremes Problem oder die Popmusik, weil Schmusesänger Xavier Naidoo an die große Weltverschwörung durch »die Rothschilds« glaubt (…)? Deutschland hat seit den Fantastischen Vier zu Beginn der 90er hervorragende Hip-Hop-Gruppen und Rapper hervorgebracht: Fettes Brot, Beginner, Das Bo, Deichkind, Samy Deluxe oder Freundeskreis sind hier nur beispielhaft zu nennen. Ist es dann fair, wegen ein paar Möchtegern-Gangsta-Rappern und deren frauenverachtenden und antisemitischen Texten der gesamten Stilrichtung ein Problem anzudichten? Kollegah heißt mit bürgerlichem Namen Felix Blume (…) und soll Anhänger des Kreationismus sein. Dieser »Gangsta« studierte ganz spießig Jura in Mainz. Nicht mehr als eine muskelbepackte Realsatire, ein »Schauspieler«, der als Mann mit Komplexen »Musik« für Männer mit Komplexen macht. Traurig ist, wenn dieser Müll massenhaft konsumiert wird. Das sollte man dann aber gesellschaftlich hinterfragen (…).

Markus Meister, Mönchengladbach

Nicht nur Einsamkeit

Zu jW vom 26. April: »Aus der Welt gefallen«

»Oh Mann!« entfuhr es mir bei der Lektüre von Götz Eisenbergs »Versuch über die Einsamkeit«. (…) Ungefähr dreimal häufiger als Frauen begehen Männer Suizid, dreimal häufiger laufen sie Amok. Heißt das, dass Frauen seltener einsam sind als Männer? Es gab die vegane Youtuberin, die Amok gelaufen ist. Die Polizei vermutet als Tatmotiv, dass sie dagegen protestieren wollte, nicht genug Kohle für ihre – teils zensierten – Filmchen erhalten zu haben. Man erinnere sich an die sechzehnjährige US-Amerikanerin, die 1979 auf Erwachsene und Kinder an einer Grundschule schoss. Als Motiv gab sie an: »I don’t like Mondays« (»Ich mag keine Montage«). Später sagte sie aus, dass sie von ihrem Vater sexuell missbraucht worden sei. Wahrscheinlich sind Motive für derartige Taten einfach doch ein bisschen komplexer. (…) Ein übersteigerter Narzissmus gilt übrigens als eines der ursächlichen Motive für Amokläufe. Auffällig ist auch, dass die Täter meistens aus der sogenannten Mittelschicht stammen und (…) ein gestörtes Vaterverhältnis und Männlichkeitsbild aufweisen. (…) Problematisch erscheint mir vor allem die Verklärung der Gemeinschaft von Migranten, die sich solidarische Lebens- und Arbeitsformen bewahrt haben sollen. Da beschleicht mich doch der Verdacht, dass vieles davon (…) materiellen Zwängen geschuldet ist. (…) Ob Fremdenhass wirklich dem Neid der einheimischen Bevölkerung auf die »solidarische Lebensform« der Migranten entspringt? (…) Politisch interessanter hätte ich gefunden, einer möglichen Selbstverortung des Münsteraner Amokfahrers als Rechtsradikaler nachzugehen. (…) Vielsagend ist übrigens der bayrische Vorstoß, die mit Einsamkeit zusammenhängenden gesellschaftlichen Probleme anzugehen: Psychisch Kranke sollen wie Kriminelle weggesperrt werden. Ansonsten lässt sich der Amok bestimmt auch mit dem Kreuz austreiben.

Mila Lippke, per E-Mail

Falsche Freunde

Zu jW vom 27. April: »Mit der AfD für Israel«

(…) Die kritiklose Zusammenarbeit mit Israel ist ein Verrat an den berechtigten Interessen der Palästinenser. Wenn Israel nicht diese unmenschliche Politik der Landnahme über Jahrzehnte betrieben hätte, wären nicht so viele junge Menschen in die Arme der Hamas und anderer religiöser Rattenfänger getrieben worden. Die Aushungerung des Gazastreifens, die Aufrüstung der israelischen Armee, die völkerrechtswidrigen Angriffe auf Nachbarstaaten und der Siedlungsbau (…) haben für eine Stimmung gesorgt, die jeden Moment explodieren kann. Diese Politik Israels muss kritisiert (…) werden. Ich hätte mir gewünscht, dass sich Die Linke eine eigene Resolution erarbeitet und klar den imperialistischen Kurs der derzeitigen israelischen Regierung dargestellt hätte. Selbst auf die Gefahr hin, dass dies wieder als »Antisemitismus von links« bezeichnet würde. Sehr oft wird die Freundschaft mit Israel beschworen. Ich erwarte von echten Freunden, wenn ich mich selbst und andere gefährde, dass sie mir ehrlich entgegentreten und mir vor allem nicht die Mittel zur Verfügung stellen, um mein unrechtes Handeln fortzuführen. Rüstungsexporte nach Israel dienen nicht dem Frieden, sondern fördern den Krieg und die eventuelle Selbstzerstörung Israels.

Joachim Brecht(diese Zuschrift erreichte uns über die neue Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)