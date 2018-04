Auf ihre Gräber pissen

»Weiter singen« (Daphne Patakia und Tony Gatlif) Foto: Pierre Marsaut/Princes Production

Der Rembetiko ist ein Musikstil. Und eine Haltung. Um die geht es Tony Gatlif in seinem 21. Film »Djam«. Die Titelfigur, eine junge Griechin (Daphné Patakia), wird von ihrem Onkel nach Istanbul geschickt, um ein Ersatzteil für ein marodes Boot zu besorgen. Die Existenz der Familie hängt von der Mission ab. Djam aber wirkt frei wie ein Vogel (singt auch viel) und nicht eben pflichtbewusst. »Lauf nicht ohne Unterhose rum!« rät der Onkel zum Abschied. Und: »Verlieb dich nicht!« Keine fünf Minuten später hat Djam sich mit einer Französin (Maryne Cayon) angefreundet, die noch verplanter ist als sie. Unterwegs, um Flüchtlingen zu helfen, braucht sie selbst dringend Hilfe, will sie ohne Geld weiter durchs Land zu kommen. Die beiden schlafen auf Hausdächern (»Im Park wachst du ohne Schuhe auf«), prellen Taxifahrer und Hoteliers.

Nichts scheint auf ihrer Reise durch das arme Griechenland zu funktionieren. »Geschlossen, Finanzkrise« heißt es. Als ob damit alles erklärt wäre. Die Eisenbahner streiken, die Frauen trampen. Was ihnen zustößt und wie das gezeigt wird, erinnert eher an ein Nouvelle-Vague-Debüt als an das Werk eines Großmeisters, dessen Filme schon von Constantin Costa-Gavras produziert wurden und der 2004 den Regiepreis von Cannes gewann. Ohne künstliches Licht, meist im Freien, oft mit der Handkamera gedreht, entwickelt sich nur eine lose Handlung, die durch den Auftritt allerlei merkwürdiger Gestalten in Schwung gehalten wird.

Die Frauen begegnen etwa einem jungen Mann, der wie im Wahn ein Loch in die Erde buddelt und immer wieder ruft: »Ich will aufrecht begraben werden!« Djam fischt in größter finanzieller Not einen letzten Geldschein aus ihrem Slip und überreicht ihn mit den Worten: »Ich hab’s gesegnet.« Später bricht ein Bärtiger zum Arbeiten nach Norwegen auf, feiert Abschied in einer Kneipe. Der Ouzo fließt, ihm kullern einzelne Tränen von der Wange, als die Heimat besungen wird. Die Hand, aus der der Wirt ihm das leere Glas nimmt, wird zur Faust. Unvergesslich schließlich die Szene, in der die Heldin an der letzten Ruhestätte ihres Großvaters in die Hocke geht, um auf den Grabstein dieses verdienten Obristen zu urinieren. »Ich pisse auf alle, die Musik und Freiheit verbieten.«

Alle in diesem Film sind stolz und arm und widerspenstig. Sie ringen um ihre Würde. Der Onkel spuckt auf den Brief, mit dem er von der Pfändung seines Hauses in Kenntnis gesetzt wird. »Was können wir tun?« fragt Djam. »Ihnen zusehen, erhobenen Hauptes«, sagt er. Djam hält da freilich das Gewehr schon in der Hand. »Wir schenken denen die Mauern, wir werden weiter singen«, beschwichtigt er sie.

Gatlif, 1948 als Sohn eines Kabylen und einer Roma im französisch besetzten Algerien geboren, hat einen ungeheuer lebendigen, kratzbürstigen, sperrigen Film gemacht, der die sogenannte griechische Seele jenen näherbringen könnte, die auf das Land sonst nur mit deutschen Krämeraugen sehen. Auch wer düstere Filme über das Flüchtlingselend leid ist, kann hier ins Kino gehen. Berge ans Meeresufer gespülter Schwimmwesten, von denen jede für einen Ertrunkenen steht, spielen auch in »Djam« eine Rolle. Aber jedem Elend steht immer eine Kraft entgegen. Eine Kraft, die sich überall dort entfaltet, wo eine Saite gezupft wird und eine Stimme sich erhebt, die Kraft des Rembetiko. Wenn sie keine Heimat mehr haben, tanzen sie eben auf ihren Schiffen; die Tische, auf denen nicht viel Essen steht, heben sie mit ihren Zähnen. Im klaren Ouzo reflektiert das Licht der untergehenden Sonne. Und Djams Lächeln zeigt an: Sie feiern, trinken und singen nicht aus Verzweiflung, sondern aus Freude am Leben.