Marie-Antoinette des Tages: Jens Spahn

Alles so schön arm hier: Jens Spahn in der Küche von Sandra Schlensog Foto: Bundesministerium für Gesundheit/dpa

Um diesen Besuch kam er nicht herum. Hartz-IV-Kritikerin Sandra Schlensog aus Karlsruhe hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu sich nach Hause eingeladen. Die 40jährige wollte ihm vor Augen führen, was es bedeutet, als Alleinerziehende jeden Cent dreimal umdrehen zu müssen. Zuvor hatte Spahn mit der zynischen Bemerkung, Hartz IV bedeute nicht Armut, einmal mehr verdeutlicht, welch Meister seiner Klasse er ist.

Am Samstag war es soweit und der Herr Minister machte dem Pöbel seine Aufwartung. Ganz nach dem Motto: Wenn die Hartz-IV-Bezieher kein Brot mehr haben, sollen sie eben Kuchen essen, brachte er ein paar Obstschnittchen mit und pflanzte sich in Sandra Schlensogs Küche. Um nicht allzu schnöselig rüberzukommen, hatte sich Spahn sein breitestes Grinsen ins Gesicht getackert. Das ließ sich allerdings nur etwa eine Stunde halten, dann war der Abstieg in die Unterschicht schon wieder Geschichte. Spahn entschwand in seine Limousine.

Schön war’s. Aber hier leben? Nein, danke. Vom Kreiß- in den Hör- und dann den Plenarsaal – das ist schließlich Spahns Ding. Völlig vermessen, dass da 210.000 Menschen in einer Petition fordern, der Minister solle selbst mal einen Monat nur mit Grundsicherung hinkommen. Das geht nun wirklich zu weit. Viele Bürger würden es »eher als Farce« empfinden, »wenn ich als Bundesminister versuchte, für einen Monat von Hartz IV zu leben. Denn zu offenkundig käme mein beruflicher Alltag auch dann der realen Lage eines Hartz-IV-Empfängers nicht nahe«, ließ Spahn wissen. Schließlich muss er staatstragende Termine absolvieren und kann nicht den ganzen Tag RTL II gucken. Und was soll er die restlichen 29 Tage des Monats machen, wenn er die 374 Euro für eine Rechnung im Grill Royal rausgehauen hat? Etwa die Luxusmettbrötchen bei der AfD-Fraktion schnorren? Soweit kommt’s noch.