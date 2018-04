Griechenland will aufrüsten

Athen. Ungeachtet der Kürzungen im Sozialwesen will die griechische Luftwaffe nun doch due Flotte ihrer Kampfflugzeuge modernisieren. Wie die Regierung in Athen am Sonnabend mitteilte, fiel die Entscheidung bei einer Dringlichkeitssitzung des Kabinettsausschusses für Verteidigung unter Vorsitz von Ministerpräsident Alexis Tsipras einstimmig. Bei dem Großprojekt geht es um 85 Flugzeuge des US-Typs »F- 16«. Zu den Kosten schwieg die Regierung. (AFP/jW)