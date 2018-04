Zusammen gegen die Rechte der Arbeiter: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, Justizminister Josef Moser und ­Vizekanzler Heinz-Christian Strache am 27. April in Wien (v.l.n.r.) Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Die österreichische Rechtsregierung beschleunigt ihre Aktivitäten. Am vorvergangenen Wochenende fand die vierte Regionalwahl seit dem Antritt der Koalition aus konservativer Volkspartei (ÖVP) und rechter Freiheitlicher Partei (FPÖ) statt. Bei den Abstimmungen, die seit Anfang des Jahres in Niederösterreich, Tirol, Kärnten und zuletzt in Salzburg stattgefunden haben, konnten die beiden Parteien zumeist ihre regionalen Positionen ausbauen. Nun müssen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Vize Heinz-Christian Strache (FPÖ) keine Rücksicht mehr auf Wahlkämpfe ihrer Parteifreunde in den Bundesländern nehmen.

In der vergangenen Woche wurden demgemäß seit längerem angekündigte Vorhaben der Koalition konkretisiert. Am Mittwoch diskutierte der Ministerrat etwa über eine zu Jahresbeginn angekündigte »Rechtsbereinigung«. Justizminister Josef Moser (ÖVP) will Tausende vor dem Jahr 2000 erlassene Gesetze und Verordnungen streichen. Trotz der Warnungen vieler Juristen vor entstehenden Gesetzeslücken hat Moser die einzelnen Ministerien aufgefordert, seinem Ressort zu melden, welche Bestimmungen noch gebraucht würden und welche überflüssig seien.

Die pauschale Abschaffung von Gesetzen ist Teil mehrerer Deregulierungsmaßnahmen der rechtskonservativen Koalition. Dabei geht es dem Justizminister insbesondere darum, sämtliche Vorschriften den EU-Mindeststandards anzupassen, was in vielen Fällen einer Nivellierung nach unten gleichkommt. Der Justizminister spricht dabei von »Gold-Plating«, also einer Übererfüllung von EU-Normen, die zu Lasten von Unternehmen gehen würde. Insbesondere in den Bereichen Umwelt oder Beschäftigtenrechte gelten in Österreich zum Teil strengere Bestimmungen als von der EU vorgegeben – dies wollen ÖVP und FPÖ ändern.

Das Wohlergehen der »Wirtschaft« – also der Interessen großer Unternehmen – ist vorrangiges Ziel der Regierung. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) legte ebenfalls in der vergangenen Woche ein Konzept zur »Standortentwicklung« vor. Künftig sollen Großprojekte, die von der Regierung als wichtig für den »Wirtschaftsstandort« eingestuft werden, per Verordnung schneller umgesetzt werden können. Darüber hinaus wollen ÖVP und FPÖ Wirtschaftswachstum als Staatsziel in der Verfassung verankern, versichern dabei aber stets, dass diese Prioritätensetzung Umweltauflagen und Mitspracherechte der Bevölkerung nicht beeinträchtigen werde.

Wie sehr die Koalition sich an den Interessen großer Unternehmen orientiert, zeigt auch ein Mitte April vorgelegter Gesetzesentwurf. Dieser sieht eine Deckelung für Strafen vor, mit denen Sozialbetrug durch Firmen sanktioniert wird. Unternehmer müssen künftig höchstens 855 Euro Strafe zahlen – unabhängig davon, wie viele Personen sie nicht oder falsch gegenüber der Sozialversicherung gemeldet haben. Bisher konnten derartige Strafen bei großen Firmen mehrere zehntausend Euro betragen. Nach heftiger Kritik von Gewerkschaften und Oppositionsparteien hieß es zuletzt aus den Parlamentsklubs der Regierungsparteien, dass die Begrenzung doch nicht eingeführt werde. Bereits in den vergangenen Monaten reagierten ÖVP- und FPÖ-Vertreter auf Kritik an Vorhaben mit der Zusicherung, dass letztlich alles anders kommen werde als angekündigt.

Die größten Auseinandersetzungen finden derzeit aber um den geplanten Umbau des Sozialversicherungssystems statt. ÖVP und FPÖ kritisierten in den vergangenen Tagen gegenüber Medien angebliche Privilegien und Vermögen bei den selbstverwalteten Sozialversicherungsträgern. Dies wurde von Vertretern der Institutionen zurückgewiesen – auch von ÖVP-Funktionären. Der Vorsitzende der niederösterreichischen Christlichen Gewerkschafter, Alfred Schöls, sprach in einer Pressemitteilung von »Taschenspielertricks« der Regierung, die »mit unwahren Behauptungen die Stimmung gegen unser funktionierendes Sozialsystem befeuert«. Von seiten der Gewerkschaft der Privatangestellten hieß es, dass die Regierung mit ihrer Kritik an den Sozialversicherungen »ein erfolgreiches System sturmreif schießen und es für Privatisierungen vorbereiten« wolle.