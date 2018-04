Das Wort erobert

Klare Fronten: Im Mai 1968 kämpften Studenten gemeinsam mit Arbeitern gegen die rechte Regierung (Paris) Foto: KEYSTONE/Photopress-Archiv/AP/Str

»Seid realistisch – verlangt das Unmögliche«. Der bekannteste Wahlspruch der Pariser Studentenrevolte vom Mai 1968 gilt bis heute. Nur – die Situation ist nicht mehr die gleiche wie vor 50 Jahren. Die jungen Menschen des Jahres 2018 wollen Demokratie im Kapitalismus. Ein unauflösbarer Widerspruch. Als am 3. Mai 1968 an die 400 Studenten die Sorbonne besetzten, ahnten sie, dass sie Zeuge einer Verwandlung der nach zwei Weltkriegen geistig und körperlich abgemagerten Arbeiter- und Bauerngesellschaft in eine fette Konsumgesellschaft waren. Wenn die Studenten der Gegenwart zurückschauen auf das Leben ihrer Mütter und Väter, sehen sie »Verräter«, die es sich in eben jenem System bequem gemacht haben, das sie einst zu bekämpfen vorgaben.

Serge July, einer der Protagonisten des Pariser Mai, im April 1973 mit Jean-Paul Sartre Gründer der Tageszeitung Libération, beschrieb die Revolte vor einigen Wochen als »spontan und antiautoritär«. »Alle Führer waren suspekt, unsere Rolle (als Anführer) war marginal, die Straße machte was sie wollte.« Das machte auch der Staat, repräsentiert durch einen nach zehn Jahren Alleinregierung politisch verbrauchten General Charles de Gaulle und seine Ordnungskräfte. Die Direktion der Akademie von Paris rief am 3. Mai die Polizei. Sie sollte die Sorbonne räumen. Am Endes des Tages waren 481 Verletzte zu beklagen.

Augenzeuge July: »Am 3. Mai hat die Regierung die Jugend gegen sich mobilisiert. Sie hat die Kontrolle über die Situation verloren. Alles war spontan. Irgendein junger Mann hat einen Stein auf einen Scheiß-Reisebus geworfen. Das war der Beginn von 1968. Keiner kannte den. Für die meisten waren die folgenden Aktionen legitim, weil die Polizei in die Universität eingedrungen war, zum ersten Mal nach 1940 unter dem Marschall Pétain. Es schien legitim, Steine zu werfen und den Ordnungskräften zu trotzen. Die haben auf brutale Weise reagiert. Die Polizisten schossen diesmal nicht, aber sie schlugen unglaublich hart zu; die Zahl der Verletzten wuchs enorm, was die Wut der Studenten steigerte und die öffentliche Meinung auf ihre Seite brachte.«

Wer junge Menschen in diesen Tagen, in denen französische Studenten erneut ihre Universitäten besetzt halten und gegen ein seit damals noch verschärftes elitäres Bildungssystem protestieren, nach der Bedeutung der Revolte von 1968 fragt, kann sich kaum über die Antwort freuen. Anaëlle Bureau, 21 Jahre junge Studentin der Geopolitik in Paris, hält die Anführer des Mai ‘68 schlicht für »Verräter«. Daniel Cohn-Bendit, bis heute die Symbolfigur des Aufstands, ist in der Tat kaum noch als Vorbild geeignet.

Der »rote Dany« war in Wirklichkeit nie »rot«, wie seine steile Karriere im allgemeinen Politikbetrieb der deutschen wie der französischen Republik beweist. »Ein Typ, der sich mit jedem noch so suspekten Rechtskonservativen ins Bett legt, kann nicht mit unserer Achtung rechnen«, sagt Bureau. Was sie meint, ist die von Cohn-Bendit selbst immer wieder propagierte »Offenheit« für politische Bündnisse jeder Art, nach 2007 sogar mit dem derzeit in zahlreiche Korruptionsverfahren verwickelten früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy. Bureaus Fazit, das sie »im Namen meiner Generation« abzugeben wagt: »Wenn wir schon nichts mehr an dem ändern können, was die Generation 68 verbockt hat, dann wollen wir wenigstens ein Stück von deren Wohlstand für uns haben.«

Eine Forderung, die auch von den seit vier Wochen streikenden französischen Eisenbahnern stammen könnte. Vor 50 Jahren hatten sich die Arbeiter und die Studenten noch zusammengeschlossen. Serge July: »Wir haben das 1968 Wort für uns erobert, so wie 1789 die Bastille erobert wurde.«