Katalonien: Solidarität mit Gefangenen

Barcelona. Aus Protest gegen die juristische Verfolgung von Aktivisten der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung haben am Sonnabend Tausende Menschen eine kilometerlange Menschenkette mit Fotos der inhaftierten oder ins Exil geflohenen Politiker gebildet. Die Kundgebung reichte vom Dorf Collbato bis zum Gipfel Cavall Bernat im Montserrat-Gebirge nahe Barcelona. An der Aktion beteiligten sich unter anderem Bergsteiger, die ein langes gelbes Band, das Zeichen der Solidarität mit den politischen Gefangenen der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung, an einem Felsen befestigten.(AFP/jW)