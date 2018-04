Syrische Armee rückt gegen IS in Damaskus vor

Damaskus. Die syrische Armee hat laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur SANA im südlichen Stadtviertel von Damaskus Geländegewinne gegen den »Islamischen Staat« (IS) erzielt. Regierungstruppen eroberten demnach am Sonnabend die Kontrolle über das Viertel Masanija im Stadtteil Kadam zurück. IS-Kämpfer hatten Kadam im vergangenen Monat erobert. Zudem kontrolliert der IS seit 2015 Teile des angrenzenden Bezirks Hadschar Al-Aswad und des palästinensischen Flüchtlingslagers Jarmuk. (AFP/jW)