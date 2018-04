Rote Jugend

Der erste Vorsitzende der SDAJ, Rolf Priemer, beim Gründungskongress des Jugendverbands (5. Mai 1968 in Essen) Foto: UZ Archiv

Wenn die Leitmedien auf 50 Jahre »1968« zurückblicken, dann skizzieren sie in der Regel das folgende Bild: demonstrierende Studenten, Universitätsbesetzungen, Tech-ins. Am Ende kam, so scheint es, außer der RAF, einer diffusen sexuellen »Befreiung« und Joseph Fischer nichts von Dauer dabei herum. Aber man muss nicht in die Türkei oder nach Frankreich schauen, auch in der Bundesrepublik steht die Chiffre 1968 für mehr als »nur« Studentenbewegung. In den späten 1960er Jahren formierte sich eine breite demokratische, außerparlamentarische Bewegung, die Intellektuelle, Studenten, Teile des liberalen Bürgertums und auch die Arbeiterbewegung umfasste. Man ging auf die Straße gegen den Vietnamkrieg, gegen die Notstandsgesetze und die Beschneidung der Tarifautonomie.

Bereits zu Beginn der 1960er Jahre zeichnete sich ab, dass Konrad Adenauer seinen Zenit überschritten hatte. Der radikale Abbau demokratischer Grundrechte und die allzu offensichtliche Reintegration alter Nazis auf allen Ebenen von Staat und Gesellschaft ließen sich einem Teil der Bevölkerung nicht länger ohne weiteres verkaufen. Zur Legitimationskrise der Regierung trug wesentlich der sich zu Beginn der 1960er Jahre abzeichnende Anfang vom Ende des sogenannten Wirtschaftswunders bei. Die ökonomische Stagnation gipfelte schließlich in der ersten Wirtschaftskrise der jungen BRD 1966/67. Die Streikflaute fand ein abruptes Ende. Die sozialpartnerschaftliche Idylle bekam Risse.

Auch international geriet der Imperialismus in die Defensive. Die UdSSR zog atomar mit den imperialistischen Hauptmächten mit, die DDR widerstand den Zersetzungsversuchen, und die aggressive Rollbackstrategie der USA war in Europa vorerst gescheitert.

Teil der APO

Das war der Zunder für den aufflammenden Widerstand in breiten Teilen der Gesellschaft. Vor allem die Jugend, desillusioniert von den Versprechen von Freiheit, Wohlstand und Frieden, wurde zum Kern jener außerparlamentarischen Opposition. Neben dem zweifellos wichtigen Widerstandspotential der Studenten formierte sich die Lehrlingsbewegung. Das Zusammenwirken von Arbeiterbewegung und linker Intelligenz machte die Schlagkraft der damaligen Opposition aus.

Ein organisationspolitischer Höhepunkt, zumindest aus der Perspektive der revolutionären Arbeiterbewegung, war die legale Reorganisierung der kommunistischen Bewegung in Westdeutschland: Noch bevor sich am 25. September die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) aus der 1956 in die Illegalität gedrängten KPD neu konstituierte, wurde am 5. Mai 1968 anlässlich des 150. Geburtstages von Karl Marx in Essen die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) gegründet. Bereits in den Jahren zuvor hatten sich sozialistische und kommunistische Jugendliche in Jugendklubs zusammengeschlossen, gemeinsame Veranstaltungen organisiert und sich an den politischen Auseinandersetzungen beteiligt.

Die SDAJ, gegründet als eine breite, sozialistische Arbeiterjugendorganisation, die sich auf die Lehren von Marx, Engels und Lenin berief, war alles andere als ein weiterer der zahlreichen linksradikalen studentischen Zirkel. Sie war bereits in ihrem Entstehen fest in der Lehrlingsbewegung verankert. Das zeigt schon der Blick auf den Klassenhintergrund der Gründungskongressdelegierten: Von insgesamt 395 Delegierten waren 85 Prozent Arbeiter und Angestellte, acht Prozent Schüler und nur sieben Prozent Studenten. Der Gründungsaufruf wurde von Jugendlichen in ganz Westdeutschland unterstützt, in über 24 Städten existierten zum Zeitpunkt der Gründung bereits Ortsgruppen. Nach nur einem Jahr zählte die SDAJ bereits über 10.000 Mitglieder.

Gleich zu Beginn machte die Jugendorganisation deutlich, dass sie diese Verankerung ausbauen wollte: Im Mai beteiligte sie sich an den großen Demonstrationen gegen die Notstandsgesetzgebung und strebte eine Zusammenarbeit mit den linken Studentenorganisationen an. Zudem brachte sie sich bei den verschiedenen »Rote-Punkt-Aktionen« ein, den Protesten gegen die Fahrpreiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr. Vor allem aber suchte sie den Schulterschluss mit den noch in der Illegalität arbeitenden Kommunisten. Nach der Zulassung der DKP im September verband sie sich eng mit der Kommunistischen Partei.

Kontakte in die DDR

Dass sich die SDAJ als Teil einer internationalen, sozialistischen Bewegung verstand, fand Ausdruck in der intensiven Solidaritätsarbeit mit dem vietnamesischen Volk gegen die US-Aggression. Die SDAJ nahm außerdem an den Weltfestspielen der Jugend und Studenten 1968 im bulgarischen Sofia teil. Im Herbst knüpfte sie offizielle Beziehungen zur Freien Deutschen Jugend in der DDR sowie zum sowjetischen Kommunistischen Jugendverband, dem Komsomol. Regelmäßig wurden Fahrten in die DDR veranstaltet, um die dortigen Verhältnisse kennenzulernen. Jeder Landesverband der SDAJ verfügte in der DDR über einen »Freundschaftsbezirk«.

In der Bundesrepublik erhielt der Jugendverband nach seiner Gründung rasch Zulauf und wuchs bald auf 24.000 Mitglieder, die in rund 300 Ortsgruppen organisiert waren. Zwei Drittel der Mitglieder waren junge Arbeiterinnen und Arbeiter, Angestellte und Lehrlinge, knapp ein Drittel Schüler. Auf dem 4. Bundeskongress 1974 in Hannover wurde die Gründung der 500. Gruppe verkündet.

Ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit der SDAJ war ab Ende der 1970er Jahre neben der verbandseigenen Zeitschrift Elan das Festival der Jugend, das jährlich gemeinsam mit dem Marxistischen Studentenbund Spartakus abgehalten wurde. Hier traten Künstler wie Udo Lindenberg auf, und es gab politische Diskussionsveranstaltungen. Das Festival wurde in den 1980er Jahren von Hunderttausenden besucht.

Mit dem Ende der DDR, die viele Aktivitäten des Verbands mitfinanziert hatte, wurde es schwieriger für die SDAJ. Wie auch die DKP hatte sie einen großen Mitgliederschwund zu verzeichnen. Die Konterrevolution in der DDR sorgte für Verunsicherung. Nach einer Krise Anfang der 1990er Jahre setzte eine langsame Konsolidierung ein. Während viele kommunistische Jugendorganisationen in anderen Ländern zerfielen, konnte die »rote Blüte im kapitalistischen Sumpf« erhalten werden. Trotz ihrer Schwäche gehört die SDAJ heute in vielen Städten der Bundesrepublik zum aktiven Teil des antikapitalistischen Widerstandes der Jugend.