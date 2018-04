Imperialisten am Katzentisch

Zu jW vom 18. April: »Hegemoniale ­Ausdehnung«

»Hegemoniale Ausdehnung«? Ist es vielleicht umgekehrt? Die alten Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich erleben einen seit Suez 1956 an- und den Zusammenbruch der UdSSR überdauernden Verlust an Einfluss in »ihrer« Ölregion Nah- und Mittelost sowie in Nordafrika. Sie versuchen deshalb mit Gewalt und List – groß inszenierten kriegerischen Angriffen und Zerstörungen ganzer Staaten einerseits, Angeboten für Diplomatie in Genf oder wo auch immer andererseits –, davon noch etwas zu retten. In Astana sitzen sie »am Katzentisch«, zusammen mit den USA, die aber durch die Zusammenarbeit mit den syrisch-kurdischen SDK (Syrische Demokratische Kräfte; jW) wenigstens einen Teil Syriens in der Hand zu haben glauben – Paris und London aber haben nichts! Das ist schon ein Grund für verzweifelte, völkerrechtswidrige und höchst riskante Aktionen. (…) Deshalb paktieren sie auch mit den schlimmsten Fundamentalisten (…) und Mördern – Dschaisch Al-Islam, Ahrar Al-Scham und wie sie alle heißen. Diese mittelalterlichen Halsabschneider werden (…) als »Freiheitskämpfer« präsentiert – es wird ihnen nichts nützen! Keine »Ausweitung der Hegemonialsphäre« in Sicht! Auch nicht zusammen mit Berlin!

Volker Wirth, Berlin

Selbstbeweihräucherung

Zu jW vom 19. April: »Tarifstreit beendet, Verdi zufrieden«

(…) Können die Mitglieder mit diesem Tarifabschluss zufrieden sein? jW spricht von einer Einkommenssteigerung um (…) knapp 3,2 Prozent für 13 Monate, einer zweiten Erhöhung um 3,1 Prozent für zwölf Monate. (…) Warum kommentiert die Redaktion diese Selbstbeweihräucherung von Verdi-Chef Frank Bsirske (…) nicht? Oder führt einige Beispiele für die tatsächliche Lohnerhöhung in einzelnen Lohngruppierungen an? Angemessene Lohnerhöhungen müssten bei Anwendung der »goldenen Lohnregel« (nach der Lohnsteigerungen sich am Produktivitätszuwachs plus der Inflationsrate orientieren sollten; jW) bei mindestens fünf Prozent bei zwölf Monaten Laufzeit liegen (…).

Gerhard Heinrich Walloch, per E-Mail

Falsches Bewusstsein

Zu jW vom 20. April: »Ein neues Außen ­finden«

Ihr gebt dem ehemaligen RAF-Mitglied Karl-Heinz Dellwo ein ganze Seite Raum, seine linksradikalen Positionen unwidersprochen zu verbreiten. Damit liegt ihr zwar im Trend der Leser des jungakademischen Milieus, das sich mit seiner bedrängten und entfremdeten Existenz und seinen hedonistisch-libertären Bewusstseinsformen in diesen Ansichten wiederfindet. Aber: Schon Lenin hat mit Nachdruck vor solchen Befreiungsträumen gewarnt, die aus der »Mentalität des aus dem Geleise geworfenen Intellektuellen oder des Lumpenproletariers« hervorgehen (…). Die RAF entstand aus den radikalisierten und gewaltbereiten Töchtern und Söhnen einer kleinbürgerlichen Mitte, welche sich wie die ganze 68er-Bewegung vom real möglichen Sozialismus in der DDR als einer sozial sehr viel gerechteren Ordnung völlig distanzierte. In der Masse der Lohnabhängigen (…) hatte die RAF keine Basis. Es ist schon ein Treppenwitz der Geschichte, dass gerade der Heizungsmonteur Peter Urbach, der als V-Mann des Westberliner Verfassungsschutzes tätig war, ihnen von dort ihre ersten Waffen lieferte. Urbach galt in diesen intellektuell abgehobenen RAF-Kreisen als Exot, weil er ein Arbeiter war, aus der DDR kam und den Weg zu ihnen gefunden hatte.

Die Radikalisierung von Teilen der 68er war im Interesse der Herrschenden im Staatsapparat, um die linke Bewegung als Ganzes zu diskreditieren und zu spalten, um sie am Ende niederzuwerfen. Das ist leider gelungen. Man bediente sich dabei der RAF und solcher Revoluzzer mit falschem Klassenbewusstsein wie Dellwo, die sich durch die Gewaltprovokationen des Staates wie die Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg haben radikalisieren lassen. Die Tragik der Geschichte und die bittere Lektion liegt darin, dass Gewalt durch Linksradikale und Anarchisten immer wieder dem Gegner und der Kapitalherrschaft in die Hände spielt, von den Opfern und der menschlichen Tragödie auf beiden Seiten ganz zu schweigen. Möglicherweise wäre ohne die RAF der Erfolg des Neoliberalismus seit den 1980er Jahren auf mehr Widerstand einer wirklich linken Bewegung gestoßen.

Jens Schubert, per E-Mail

Bombenwetter

Zu jW vom 20. April: »Macron in Berlin«

Schon das erste Wort in dem Artikel löste bei mir Empörung aus: »Bombenwetter«! Was ist das für ein Wetter? Ist das ein Wetter, das günstig ist für den Abwurf von Bomben? Fallen bei diesem Wetter besonders viele Bomben, wie bei Regenwetter viel Regen fällt? Ich nehme mal an, dass der Autor Klaus Fischer gedankenlos diese neudeutsche Form der Steigerung gewählt hat. So wie manche Leute von einer Bombenstimmung sprechen, wenn sie sich auf einer Party oder Veranstaltung gut amüsiert haben. Dieser unbedarfte und unreflektierte Sprachgebrauch, der Bomben zu etwas Alltäglichem, Harmlosem macht und ihre zerstörerische Wirkung ausblendet, sollte aber in einer seriösen linken Zeitung nicht vorkommen. (…)

Dr. Irene Wagner, Berlin

Sozialschmonzette

Zu jW vom 25. April: »Gegen alles für alle«

Die positive Rezension des Fortsetzungsromans »Vernon Subutex« von Virginie Despentes, der angeblich ein Bild des aktuellen Paris zeichnet, als einer kaputten Welt, in der sich koksende Medienbourgeois und Obdachlose tummeln, verwundert in der jW. Dieses verlotterte Paris könnte man zwar als futuristische Vision einer Nach-Ma cron-Ära auffassen, es hat aber so gar nichts mit dem größten Teil der Bevölkerung in Frankreich zu tun, wo jung und alt streiken, auf die Straße gehen oder die Chefs über den Zaun werfen. Ein postmoderner Roman, der nichts mit Balzac zu tun hat, sondern als Sozialschmonzette das liberale Bildungsbürgertum mal wieder über die Gemeinheit der Menschen stöhnen lässt. 22 Euro, die man besser der jW spenden sollte!

Lore Nareyek, per E-Mail