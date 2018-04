DKP: Konferenz und Demonstration in Trier

DKP und SDAJ veranstalten am 5. Mai in Trier eine Konferenz und eine Demonstration:

Anlässlich des 200. Geburtstags von Karl Marx werden am 5. Mai 2018 in Trier zahlreiche Veranstaltungen stattfinden. In den meisten Fällen dienen die diese dazu, die von Marx begründete Weltanschauung in Teilen oder in der Gänze zurückzuweisen. Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) und die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) wollen sich mit ihrer Konferenz »Marx hat Zukunft« zur Aktualität des Marxismus am 5. Mai ab 13 Uhr im Bürgerhaus Trier-Nord dem entgegenstellen. Die Demonstration zu Ehren von Karl Marx beginnt am 5. Mai 2018 um 9.30 Uhr am Viehmarktplatz in Trier. Patrik Köbele, DKP-Vorsitzender, erklärt dazu: »Wir wollen den ganzen Marx würdigen, gerade den parteilichen Kommunisten, der für die Interessen der Arbeiterklasse eintritt. Man wird der weltanschaulichen und politischen Bedeutung von Marx nur gerecht, wenn man ihn mit den Klassenkämpfen der Gegenwart in Verbindung bringt. Wer den ganzen, den unzensierten, den für die Veränderung der Welt relevanten Marx sucht, findet ihn an seinem 200. Geburtstag in Trier bei uns.« (…)

Der Bundessprecherrat der Kommunistischen Plattform in Die Linke reagierte am Donnerstag auf die Forderung nach einer Programmdebatte:

Petra Pau erklärte in der Onlineausgabe von Neues Deutschland vom 19. April, es sei Zeit für eine linke Programmdebatte. Sie begründete das vor allem so: Die Frage, welche Rolle angesichts der Rechtsentwicklung Die Linke in Deutschland und Europa spielen sollte, sei umstritten. Und: Vieles deute darauf hin, dass alte linke Antworten längst nicht mehr reichten. »Warum«, so Petra Pau wörtlich, »werden linke Alternativen so wenig gefragt? Sind sie nicht stimmig oder nicht glaubwürdig oder nicht zeitgemäß?« (…) »Ich finde«, so Pet ra Pau abschließend in ihrem Artikel, »es ist höchste Zeit für eine aktuelle strategische und für eine neue programmatische Debatte der Partei Die Linke«. Dieser ND-Artikel von Petra Pau korrespondiert mit dem Antrag A.2 des FDS (Forum Demokratischer Sozialismus, jW) an den Leipziger Parteitag »Fragend schreiten wir voran«.

Wir finden, es ist Zeit für eine sorgfältige Analyse der gesellschaftlichen Situation, in der wir wirken, und es ist Zeit für eine unbestechliche Analyse des Zustandes unserer Partei und ihrer Wirksamkeit im außerparlamentarischen Bereich, in den Parlamenten und – wo gegeben – in Regierungsverantwortung. (…) In Petra Paus Artikel findet sich ein besonders denkwürdiger Satz: »Wir sind im 21. Jahrhundert, und vieles deutet darauf hin, dass alte linke Antworten längst nicht mehr reichen.«

Das geltende Parteiprogramm wurde in diesem Jahrhundert erarbeitet, auf dem Parteitag in Erfurt vom 21. bis 23. Oktober 2011 mit 96,9 Prozent beschlossen und beim Mitgliederentscheid vom 17. November bis 15. Dezember 2011 mit 95,8 Prozent bestätigt. Haben wir uns etwa 2011 ein Programm gegeben, welches »alte linke Antworten« gibt, oder hat sich vielleicht die Lage in den seither vergangenen sechseinhalb Jahren so fundamental verändert, dass die seinerzeit richtigen Antworten nun »längst nicht mehr reichen«? Wir meinen: Vor der Schlussfolgerung muss die Analyse erfolgen. Und wir werden einen Ersetzungsantrag zu dem des FDS einreichen, in dem genau dies vorgeschlagen wird.