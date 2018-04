Wut auf die Richter

Spontaner Protest am Donnerstag abend vor dem Justizministerium in Madrid Foto: Francisco Seco/AP Photo

In rund 40 Städten Spaniens sind am Donnerstag abend spontan Tausende Frauen auf die Straße gegangen, um gegen das Stunden zuvor ergangene Urteil im Fall der Vergewaltigung einer jungen Frau in Pamplona zu protestieren. Die damals 18jährige war im Juli 2016 am Rande eines Volksfestes in der Hauptstadt von Navarra von fünf Männern – unter ihnen ein Soldat und ein Angehöriger der paramilitärischen Guardia Civil – misshandelt worden. Die Täter fotografierten und filmten ihre Tat und machten sich anschließend in einer WhatsApp-Gruppe unter dem Namen »La Manada« (die Meute) über das Opfer lustig. Zudem stahlen sie der jungen Frau das Handy, damit sie keine Hilfe holen konnte.

Die Täter wurden am Donnerstag nach einem monatelangen Prozess zu jeweils neun Jahren Haft verurteilt, allerdings nicht wegen Vergewaltigung, sondern wegen »sexuellen Missbrauchs«. Die Richter begründeten das damit, dass es während der Tat weder zu einer Einschüchterung des Opfers noch zu Gewalt gekommen sei. Einer der Richter forderte in einem Minderheitsvotum Freispruch für die Angeklagten, weil sich die junge Frau nicht gewehrt habe. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft 22 Jahre Haft für die Täter gefordert. »Die Einschüchterung war massiv und verhinderte jeden Widerstand oder eine Flucht«, erklärte Elena Sarasate für die Anklagebehörde. Wenn der Sex tatsächlich einvernehmlich gewesen wäre, wie es die Verteidigung behauptet hatte, »hätten sie Telefonnummern ausgetauscht und nicht das Mobiltelefon der jungen Frau geraubt«, so die Staatsanwältin. Für besondere Empörung hatte während des Prozesses gesorgt, dass die Verteidigung das Leben des Opfers ausspionierte und zur Entlastung ihrer Mandaten vorbrachte, dass die junge Frau ihr Leben nach der Tat »normal« fortgesetzt habe. Während des Verfahrens war zudem bekanntgeworden, dass sich die fünf Männer bereits zwei Monate zuvor in Pozoblanco an einer bewusstlosen Frau vergangen hatten.

Pamplonas Bürgermeister Joseba Asirón von der baskischen Linkspartei EH Bildu kündigte an, dass die Stadtverwaltung Einspruch gegen das Urteil einlegen werde. So wird es aller Voraussicht nach zu einer weiteren Verhandlung vor dem Obersten Gerichtshof von Navarra kommen. Doch viele Frauen wollen nicht mehr auf die machistisch geprägte Justiz vertrauen. »Auch alleine und betrunken will ich sicher nach Hause kommen«, riefen die Demonstrantinnen auf der Gran Via in Madrid. In Córdoba musste sich Justizminister Rafael Catalá am Rande einer Veranstaltung der örtlichen Rechtsanwaltsvereinigung aufgebrachten Spanierinnen stellen. Auch in Berlin und Manchester versammelten sich jeweils Dutzende Menschen aus Spanien, um ihrer Wut Ausdruck zu verleihen.

Pablo Iglesias, Chef der Linkspartei Podemos, zeigte sich erschüttert über das Urteil. »Die Richter scheinen den Opfern sagen zu wollen: Wenn du dich fünf Kerlen, die doppelt so groß sind wie du, nicht widersetzt und damit dein Leben riskierst, ist das keine Vergewaltigung.« Der Chef der sozialdemokratischen PSOE, Pedro Sánchez, forderte Gesetzesänderungen: »Wenn das keine Gewalt einer Gruppe gegen eine wehrlose Frau war, was ist denn dann eine Vergewaltigung?« Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau, die selbst an der Demonstration im Zentrum ihrer Stadt teilnahm, forderte, das »ungerechte Urteil« zu revidieren. Aus dem Exil in Berlin meldete sich der von Madrid abgesetzte katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont zu Wort: »Wenn der Machismus durch die Tür der Justiz tritt, springt der Rechtsstaat aus dem Fenster.«

In Spanien ist es in den vergangenen Monaten vermehrt zu Aktionen gegen die hohe Zahl an Gewaltverbrechen gegen Frauen und andere Formen der Diskriminierung gekommen. Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, traten im ganzen Land Tausende Arbeiterinnen, Studentinnen und Schülerinnen in einen 24stündigen Streik, um gegen die Unterdrückung zu protestieren.