Agrarministerin gegen Hedgefonds

Berlin. Der im großen Stil betriebene Ankauf landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Kapitalgesellschaften ruft die Bundesregierung auf den Plan. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will Finanzspekulanten in diesem Sektor offenbar zurückdrängen. Wenn Investoren, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben, Ackerflächen aufkauften, sollten sie nicht von Agrarzahlungen der Europäischen Union profitieren, sagte Klöckner der Zeitung Die Welt (Freitagausgabe): »Ich will Landwirte fördern, keine Hedgefonds und industrielle Investoren.« Sie appellierte an die Länder, das Bodenrecht zu ändern, um Bauern beim Landkauf wieder stärker zum Zuge kommen zu lassen. (dpa/jW)