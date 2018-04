Feinkostfirma will nicht nach Sachsen

Dissen. Der geplante Komplettumzug des Feinkostherstellers Homann ins sächsische Leppersdorf ist gestoppt. Die Homann-Produktion an den fünf bestehenden deutschen Standorten soll weitergeführt werden, wie der Mutterkonzern Theo Müller am Freitag ohne Nennung eines Grundes mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte die Firma Homann angekündigt, die Produktion bis 2020 in Leppersdorf konzentrieren zu wollen und damit auch den seit 1876 bestehenden Stammsitz im niedersächsischen Dissen zu schließen. (dpa/jW)