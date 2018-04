Ende der Ausnahmen

Deutsche Exporte könnten durch US-Strafzölle reduziert werden. Warenumschlag im Hamburger Hafen Foto: Christian Charisius/dpa

Die bisher geltenden Ausnahmen der US-Regierung von Zöllen auf Importe aus der Europäischen Union werden wohl nicht verlängert: »Aus heutiger Sicht muss man davon ausgehen, dass die Zölle am 1. Mai kommen«, sagte ein Regierungsvertreter gegenüber Medienvertretern am Donnerstag kurz vor dem Abflug von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Washington. Dort trifft sie am Freitag US-Präsident Donald Trump.

Wenn die Zölle erhoben werden, müsse man sehen, wie damit umzugehen sei, so der Regierungsvertreter. Er verwies auf den Rat der EU, der schon mögliche Reaktionen beraten habe, die auch teilweise schon bei der Welthandelsorganisation (WTO) angemeldet würden. »Wenn das wirklich so kommt, muss man an der Stelle weitermachen. Aber ich glaube, der breite Dialog mit den Amerikanern wäre das, was die Kanzlerin präferieren würde.« Die Bundesregierung sei bereit, Gespräche über weitere Zölle zu führen. »Ob das gelingt, wissen wir nicht. Dafür müssten die Schutzzölle erst einmal dauerhaft verschoben werden.« Es gebe über die Erweiterung der Debatte aber auch Diskussionen in der EU.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erklärte »Die angedrohten Strafzölle stellen das transatlantische Verhältnis vor eine große Belastungsprobe.« Merkel solle Trump auffordern, von den neuen Beschränkungen bei Importen von Stahl und Aluminium abzusehen. Sie müsse auf den potentiellen Schaden solcher Maßnahmen für den Welthandel, aber auch für die US-Wirtschaft verweisen.

Die EU-Kommission rechnet im Gegensatz zur deutschen Regierung weiter mit einer Verlängerung der Sonderregelung für die 28 EU-Staaten. »Unsere Erwartung bleibt, ausgenommen zu bleiben, aber falls nötig, sind wir bereit«, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Donnerstag. Man stehe in ständigem Kontakt mit der US-Regierung und dringe auf eine »dauerhafte und bedingungslose Ausnahme«. Falls die USA diesem Wunsch nicht nachkommen, hat die EU bereits Vergeltungszölle angekündigt. (dpa/Reuters/AFP/jW)