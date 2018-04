Cleveland. Basketballstar LeBron James hat die Cleveland Cavaliers in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einem »Buzzer Beater« in Führung gebracht. Bei ablaufender Spielzeit versenkte der 33jährige seinen Drei-Punkte-Wurf und sicherte seinem Team in der Best-of-seven-Serie gegen die Indiana Pacers den 98:95-Sieg. Der Meister von 2016 führt nun mit 3:2. »Als Kind stellt man sich immer diese Momente vor, in denen die Zeit abläuft und man trifft«, sagte James, der vor seinem Wurf den Ball mit einem Block gesichert hatte. Während die Cavs noch einen Erfolg für den Einzug ins Viertelfinale benötigen, stehen die Houston Rockets bereits in der Runde der letzten acht. Der Geheimfavorit bezwang die Minnesota Timberwolves mit 122:104 und entschied die Serie mit 4:1 für sich. Überragende Akteure waren der Schweizer Clint Capela mit 26 Punkten und 15 Rebounds sowie James Harden (24/12). (sid/jW)