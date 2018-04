»Shakespearemäßig«: Ribéry und die madrilenischen Komiker Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

München. Nach der magischen Champions-League-Nacht an der Anfield Road, wo Liverpool ein 5:2 gegen die Roma gefeiert hatte, durften wir fußballbegeisterten Heinis uns im zweiten Halbfinalhinspiel des Wettbewerbs am Mittwoch abend mit Verwaltermentalität begnügen. In München. Schaunmermal.

Zu Gast war Real Madrid. Der Portugiese, den seine Anhänger »CR7« nennen, blieb unauffällig. Nach 30 Sekunden wurde sein Spielkamerad Isco an der Seitenlinie von Joshua Kimmich umgemäht. Danke, Heynckes! Nach fünf Minuten war ein Adduktor Robbens im Arsch, Thiago Alcántara ersetzte die kaputte Maschine. Nach einer Viertelstunde versuchte Ramos, Lewandowski den ein und oder anderen Knochen zu brechen. Ich bekam Hunger auf Vanilleeis.

Es geschah eigentlich nichts, und deshalb gelangen dem FCB drei, vier Ballkontakte in Folge. Der kolumbianische Schönling James schickte mit einem Pass zwischen die Linien Kimmich auf die Reise, Ramos befand sich im Tiefschlaf und Real-Torrumsteher Keylor Navas ließ sich von Kimmichs strammem Schuss in den kurzen Winkel überwinden. Sauber. Genau in dem Moment, in dem Bayern das Spiel eben nicht dominierte.

Auch Boateng musste raus. Adduktor. Sakra. Bei den Bayern sind immer dieselben Kicker anfällig für jeden Scheiß. In dieser Phase des Spiels bekam Ribéry die Tollwut. Bei der WM 2006 war er der beste Kicker, heuer erlebt er seinen dritten Frühling. Er penetrierte die madrilenischen Komiker vor dem Tor von Navas, wie es ihm gefiel. Das war definitiv shakespearemäßig. Und immer wieder versuchte Müller, Navas mit einer Clownsmaske zu erschrecken. Das gelang nicht ansatzweise. Navas ist aus Costa Rica. Er war nie ein Fan von »Bayern« und wird es auch nie werden. Wozu auch?

Real glich kurz vor der Halbzeit durch einen Marcelo-Flachschuss vom Sechzehner aus, kurz nach dem Pausenmate konterten die Jundspunde der Madrilenen: Vazquéz auf Marco Asensio, Ratatazong, 2:1 für Madrid. Verdienter ging’s nicht. Real Madrid war die pure Effizienz. »Da kannst du machen, was du willst, du bleibst der Assi«, sagt mein paraguayischer Kioskdealer. Eine hilfreiche Überlebensformel.