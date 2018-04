DDR-Punk im Herzen

Punksein war in der DDR eine Art Überlebenstrainung in und außerhalb der Familie Foto: jW-Archiv

Punkrock war in der DDR noch unbeliebter als in der BRD, wer Punkrock spielte, geriet schnell mit der Staatsmacht in Berührung. Blieb der Punker seiner Sache treu, traf sich vielleicht noch mit Punkrockern aus dem Westen, hörte frech Punkmusik oder machte sie selber und trug den Iro spazieren, waren Knast oder Jugendwerkhof nicht fern.

Die in der DDR öffentlich auftretenden Punks (wir reden hier nicht von Faschingspunks oder Halbpunks im Jackett) waren eine kleine Gruppe, ungefähr ein paar hundert. Anders als die harmlosen Popper oder die friedfertigen Blueser bewegten sie sich am Rande der Legalität. Skinheads waren bei den DDR-Sicherheitsorganen beliebter. Sie hatten ein entspanntes Verhältnis zum Wehrdienst, gingen fleißig arbeiten und hielten ihren Rumpf sauber. Als aber die Staatssicherheit der faschistischen Ideologie vieler Skinheads auf die Schliche kam, änderte sich das sehr schnell.

In Geralf Pochops Erinnerungswerk »Untergrund war Strategie« geht es um seine Erfahrungen als Punkrocker in der DDR. Geboren 1964 in Halle, fand er mit achtzehn Kontakt zu Gleichgesinnten, engagierte sich in der unabhängigen Friedensbewegung und landete bereits 1983 in den Verhörzellen des »Roten Ochsen«, dem Hallenser Gefängnis. 1987 fuhr er dann für ein halbes Jahr ein, wegen »öffentlicher Herabwürdigung in Tateinheit mit Beleidigung und Verleumdung«: Nach einem Gruftikonzert zerrten ihn Polizisten zu einem Scherbenhaufen, den er sich weigerte wegzumachen. Statt dessen beschimpfte er den Staat, die Polizei und den Staatsratsvorsitzenden.

Pochops Buch liefert ein lebendiges Zeitbild, besonders die Schilderung des Besuchs eines legendären Konzertes der Toten Hosen in Plzen 1987 lassen kein Punkerauge trocken. Damals sollten auch noch die Einstürzenden Neubauten spielen, kamen aber nicht mehr zum Zug, weil die tschechische Polizei die Westbands ins nahe Bayern zurückknüppelte. Folgt man Pochop, war Punk im Osten eine Art Überlebenstraining und Aschersleben eine Punkhochburg. Auch die Themen besetzte Häuser und Margot Honecker werden eindringlich behandelt. Nebst einigen wunderbar schrägen Anekdoten aus wilder Zeit.

1989 reiste Pochop nach Westdeutschland aus, inzwischen lebt er mit seiner Familie ein, wie er schreibt, entschleunigtes Leben in Torgau, hat aber den Punk weiterhin im Herzen. Er musiziert in der Fun-Punk-Band Gleichlaufschwankung und ist nebenher ein rühriger Schallplattenverleger und Plattenhändler.

Jugend (und Junggebliebene) der Welt – kauft euch das Buch und gruselt euch, flüstert und schreit!