Bank privatisiert, Verluste sozialisiert

Kiel. Der schleswig-holsteinische Landtag hat den Verkauf der HSH Nordbank an eine Gruppe US-amerikanischer Investoren gebilligt. Das Parlament stimmte am Donnerstag nach Angaben der Landtagsverwaltung einstimmig für den von den Landesregierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein ausgehandelten Vertrag. Parallel segnete der Landtag die Aufnahme von drei Milliarden Euro Kredit per Nachtragshaushalt ab. Mit der geborgten Summe wird das Land die Garantieverpflichtungen bedienen, die es dem angeschlagenen Geldinstitut vor Jahren gab. Auch die Bürgerschaft in Hamburg muss zustimmen. Das soll im Mai oder Juni passieren. (AFP/jW)