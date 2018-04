Suche nach dem Korrektiv

Protestaktion anlässlich der Aussage des hessischen Verfassungsschützers Andreas Temme im Wiesbadener NSU-Untersuchungsausschuss (August 2017) Foto: Boris Roessler/dpa

Es gebe zur Zeit »keine Korrekturkompetenz innerhalb des politischen Systems«, die den Verfassungsschutz kontrollieren könne – sagte Politikwissenschaftler Hajo Funke am Montag in einer Podiumsdiskussion im Kulturzentrum Giesinger Bahnhof in München. Das sei das »bittere Resümee« nach der Mord- und Anschlagserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) und jahrelangen Aufklärungsbemühungen, auch die Rolle des Inlandsgeheimdienstes betreffend. Organisiert und moderiert wurde die Diskussionsrunde mit Funke und Nebenklageanwalt Yavuz Narin zum Thema »NSU – nach dem Urteil« von der Theatermacherin und Journalistin Christiane Mudra, die seit einigen Monaten auch für junge Welt über den seit knapp fünf Jahren laufenden Prozess berichtet.

Seit 2012 haben 13 Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern sowie das Münchner Oberlandesgericht versucht, die Mordserie der neonazistischen Terrorgruppe NSU aufzuarbeiten. Funke wurde von mehreren der Ausschüsse als Sachverständiger zum Thema Rechtsextremismus gehört und verfolgte die Aufklärungsbemühungen. Er erlebte, wie diese immer wieder an einer durch die Bundesanwaltschaft gestützten »Mauer des Schweigens« der Verfassungsschutzbehörden scheiterten. Geheimdienstmitarbeiter seien in nicht-öffentlichen Sitzungen befragt worden, verwiesen aber stets auf Gedächtnislücken. Zahlreiche V-Personen aus dem Umfeld des NSU-Kerntrios seien bis heute nicht angemessen vernommen worden. Angeforderte Akten verschwanden, trafen verspätet, maximal geschwärzt und unsortiert ein und waren für die Parlamentarier der Untersuchungsausschüsse nur unter schwierigsten Umständen einsehbar. Einige Akten und Beweismittel wurden durch Mitarbeiter der Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern sowie der Bundesanwaltschaft vernichtet.

Die Abwägung von Quellenschutz- gegen Strafverfolgungsinteresse erfolgt restriktiv, die Geheimhaltung wird zum unkontrollierbaren Machtinstrument, meint Funke. Für ihn zeigt die Geschichte des Verfassungsschutzes und insbesondere der NSU-Komplex, dass die Behörde ein Sicherheitsrisiko darstellt. Unmittelbar nach Bekanntwerden des NSU im November 2011 habe er gehofft, das würde sich ändern, wurde aber enttäuscht. Rechtsanwalt Narin, der Hinterbliebene des NSU-Terrors im Münchner Prozess vertritt, sagte am Montag, auch er habe »gehofft, man würde innerhalb weniger Jahre in den Behörden aufräumen« und »ausermitteln binnen kürzester Zeit«.

Das Gegenteil sei geschehen. Es habe kaum innerbehördliche Konsequenzen gegeben, das Verfassungsschutzwesen gehe sogar gestärkt aus der Affäre hervor. Seit 2015 räume das neue Bundesverfassungsschutzgesetz den V-Personen der Inlandsgeheimdienste vorab Straffreiheit für eine Vielzahl von Delikten ein. Sachverständige kritisieren, dass der wichtigste Reformansatz nach dem Versagen beim NSU, nämlich die Verstärkung der parlamentarische Kontrolle des Geheimdienstes, in der Gesetzesnovelle kaum umgesetzt wurde. Der aktuelle Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht trotz der jüngsten Skandale – wie im Fall des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri, der laut Quellenmeldung viele Monate zuvor einem V-Mann seine Anschlagspläne anvertraut hatte – erneut eine Stärkung des Bundesamts für Verfassungsschutz vor.

Die Podiumsdiskussion war Teil einer Veranstaltungsreihe, die Mudras Hörspielinstallation in einem Container vor dem Münchner Kulturzentrum ergänzt: Seit dem 22. April wird ihr investigativer NSU-Krimi »Off the record – Die Mauer des Schweigens« dort stündlich abgespielt. Das Hörspiel ging aus einem gleichnamigen Theaterstück hervor und wurde 2016 Deutschlandradio Kultur gesendet, im letzten Jahr gastierte sie mit der Containerinstalltion vor dem Bundestag. Der Eintritt zu den abendlichen Begleitveranstaltungen, die bis zum 26. April stattfinden, ist frei.

Am Dienstag referierte Mudra über die V-Personen im NSU-Komplex. Über die Geschichte des Rechtsterrorismus in Bayern diskutiert am heutigen Mittwoch ab 19 Uhr Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz, die ebenfalls im NSU-Prozess Angehörige der Opfer vertritt, mit den Journalisten Robert Andreasch und dem Autor Ulrich Chaussy, der zum Oktoberfestattentat 1980 recherchierte und publizierte.