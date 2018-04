Fritz Bauer (Burghart Klaußner) will Adolf Eichmann in der BRD vor Gericht stellen: »Der Staat gegen Fritz Bauer« Foto: zero one film/Martin V.Menke/wdr

Hobbys haben die Leute! Detlef Vangerow aus Reutlingen zum Beispiel ist sauer. In einem Wertstoffcontainer findet er statt Schrott häufig Elektrogeräte, die funktionieren oder nur leicht beschädigt sind: Staubsauger, Küchenmixer, Radios. Deshalb hat er ein Unternehmen gegründet, das Reparateure ausbildet und mithilft, die alten Geräten länger zu nutzen – oder sie sogar besser als neu zu machen. Röhrenradios aus grauer Vorzeit mit Musik-WLAN, Waschmaschinen mit Handysteuerung – alles ist machbar.

Arte, 19.40

Der Staat gegen Fritz Bauer

In der Bundesrepublik der Nachkriegszeit ermittelt der hessische Generalstaatsanwalt gegen Naziverbrecher. Er ist ein Kämpfer, steht doch ein Großteil der Bevölkerung seiner Arbeit ablehnend gegenüber. Und auch die Behörden sind durchsetzt von braunen Beamten. Selbst in seiner eigenen Abteilung verschwinden immer wieder Akten, scheint seine Arbeit sabotiert zu werden. Annehmbar geschrieben, gut gespielt. D 2015. Regie: Lars Kraume.

Arte, 20.15

Weltspiegel extra: Kim kommt

Kurswechsel in Korea?

Am 27. April werden sich der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae Inn treffen. Die Zeichen stehen auf Entspannung. Seit dem Ende des Koreakrieges hat es erst zwei innerkoreanische Gipfel gegeben, jeweils in Pjöngjang. Besonders ist, dass die Politiker sich diesmal in dem Ort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea begegnen werden. Hoffnung also. Aber Vorsicht bei der »Wiedervereinigung«, Nordkorea – da wird man gern mal über den Tisch gezogen.

Das Erste, 22.45

Kick und Cash – Macht Geld den Fußball kaputt?

In der Premier League verfügt ein kleiner Club wie Huddersfield Town mit dem Trainer David Wagner über mehr Geld als die meisten Bundesligisten. In Paris leistet sich ein Staat, das Emirat Katar, einen eigenen Verein. Paris Saint-Germain stößt mit Hilfe der Petrodollars in jeder Hinsicht in neue Dimensionen vor. Hm – und jetzt?

ZDF, 23.15

Jung und obdachlos

Manuela Grötschel leitet die Notschlafstelle in Essen und versucht, Straßenkinder in die Gesellschaft zu integrieren. Eine Herausforderung – und eine Hoffnung.

3sat, 23.55