Rotlicht: Lohnarbeit

Laut den Zahlen des Statistischen Bundesamtes waren im Jahr 2016 zehn Prozent der Erwerbstätigen selbständig. 90 Prozent waren (im Erkenntnisverhinderungsjargon der Sozialstatistik) sogenannte atypisch Beschäftigte (21 Prozent) oder »Normalarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer« (69 Prozent). Es ist eine hartnäckige, in die deutsche Amts- und Umgangssprache eingegrabene Dummheit, dass ausgerechnet diejenigen, die am offensichtlichsten und unmittelbarsten für jemand anderes arbeiten, indem sie zum Beispiel bei jemandem die Küche putzen, der dafür nicht sie, sondern ihren Chef bezahlt, als Arbeitnehmer bezeichnet werden, während diejenigen, die ihre Arbeitskraft zum Zwecke der Gewinnerwirtschaftung einkaufen und kommandieren, demgegenüber Arbeitgeber genannt werden. Hier steht schon auf der begrifflichen Ebene alles Kopf. Was suggeriert wird ist, dass Arbeitnehmer den Arbeitgebern etwas nähmen, wofür sie also etwas schuldeten (Dankbarkeit nämlich, mindestens), und nicht andersherum die sogenannten Arbeitnehmer es sind, die ihre Arbeitskraft veräußern, so dass selbst auf der ganz schnöden Ebene des Rechtsverhältnisses eben die sogenannten Arbeitgeber ihnen etwas schulden – den Lohn nämlich. Begrifflich verbirgt sich hinter den Worten also eine Gaunerei, wie Mark Twain sie seinem Helden Tom Sawyer zuschreibt: Als dieser dazu verdonnert wird, seiner Tante den Zaun zu streichen, vollbringt er das Kunststück, die Arbeit so verführerisch-spaßig aussehen zu lassen, dass die anderen Kinder ihn sogar dafür bezahlen, ihm helfen zu dürfen. Für einen kurzen Moment ist er wirklich »Arbeitgeber«: einer, dem die anderen Kinder voll Dankbarkeit seine Arbeit abnehmen.

Wie einfach und luzide dagegen der Begriff »Lohnarbeit«: Das ist Arbeit, die für Lohn verrichtet wird. Den eingangs genannten Zahlen können wir entnehmen, dass knappe 40 Millionen Menschen in der Bundesrepublik ihren Lebensunterhalt dadurch bestreiten, dass sie ebendieses tun. Die meisten von ihnen, indem sie Produkte produzieren und Dienstleistungen verrichten, damit jemand anderes diese dann verkauft und ihnen aus dem Erlös einen Lohn zahlt (übrigens immer erst im Nachhinein, während man doch die Miete seiner Wohnung am Anfang des Monats bezahlen muss). Wenn man das so aufschreibt, wird auch klar, warum gerade die sogenannten Arbeitgeber so viel Wert auf ihren eigentlich ganz unkaufmännisch inkonsistenten Namen legen. Der Begriff der Lohnarbeit ist nicht nur eine klarere Benennung des zugrundeliegenden Sachverhalts, sondern macht auch ein Problem sichtbar – dass nämlich der ganze Witz der Lohnarbeit darin besteht, dass die Lohnarbeitenden weniger Lohn erhalten, als die Vernutzung der Arbeitskraft dem einbringt, der sie käuflich erwirbt (sonst würde niemand sie einstellen). Während Arbeitnehmer dem Namen nach ihrem Chef also Dank schulden, verweist der Begriff Lohnarbeit darauf, dass die Lohnarbeiterin, solange die kapitalistischen Verhältnisse bestehen, systemnotwendig die Geprellte ist.

Auch gegenüber der pseudoneutralen Bezeichnung »Beschäftigte«, die in den offiziellen Verlautbarungen der Gewerkschaften so gern verwendet wird, ist der »Lohnarbeiter« vorzuziehen. Denn »beschäftigt« sind auch diejenigen, die keiner Lohnarbeit nachgehen. Weil sie Angehörige pflegen, Kinder großziehen, eine Lohnarbeitsstelle suchen oder, auf der anderen Seite des gesellschaftlichen Antagonismus, ihre Schäfchen ins trockene oder zumindest nach Liechtenstein bringen wollen. Dieser Begriff erkauft sich also seine vermeintliche Neutralität damit, dass er auf die gesellschaftliche und historische Formbestimmung seines Gegenstandes ganz verzichtet. Für eine Linke, die weiß, dass es so etwas wie »gerechten Lohn« unter den bestehenden Verhältnissen nicht geben kann, führt am Begriff der »Lohnarbeit« also kein Weg vorbei.