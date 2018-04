Ebbe in der Streikkasse

Mutmaßlich gestresst: SNCF-Chef Guillaume Pepy will gegen Eisenbahner hart bleiben Foto: Benoit Tessier/Reuters

Das Geld wird knapp. Während sich Präsident Emmanuel Macron in den USA mit Gastgeber Donald Trump an Seezunge, Spargel und Schokoladensoufflé delektierte, hatten Frankreichs seit drei Wochen streikende Eisenbahner am Montag begonnen, den Gürtel enger zu schnallen. Den Lohnempfängern, die seit dem 3. April gegen die von Macron verordnete Privatisierung der staatlichen Eisenbahngesellschaft SNCF und den Verlust ihres Beamtenstatus protestieren, drohen zunehmend prekäre Verhältnisse. Denn die im unteren Bereich der Lohnhierarchie angesiedelten »Cheminots« verlieren pro Streiktag rund 70 Euro ihres Einkommens. Nach 14 Arbeitsniederlegungen in diesem Monat droht dem Arbeitskampf aus finanziellen Gründen die Puste auszugehen.

»Der Streik hat es auf den Geldbeutel der Bosse abgesehen«, erklärte der SNCF-Gewerkschafter Claude Faucher am Montag vor Journalisten. »Wir müssen aber gleichzeitig an unseren eigenen denken.« Vor allem den unteren Gehaltsrängen bedeutet ein langer Streik untragbaren Lohnverlust. Bei einem Nettoeinkommen von durchschnittlich rund 1.200 Euro monatlich sei ein Minus von 700 Euro oder mehr »Selbstaufopferung«, konstatierten die Tageszeitungen Libération und L’Humanité.

Am Montag und Dienstag dieser Woche beteiligte sich nach Angaben der Gewerkschaftsführungen nur noch knapp 18 Prozent des SNCF-Personals am Ausstand. Am 3. April waren es noch rund 35 Prozent. Nur der Anteil der gegen Macrons »Reform« kämpfenden Lokführer blieb mit fast 70 Prozent nahezu unverändert hoch.

Die Verhandlungen der Gewerkschaftsführer mit Verkehrsministerin Élisabeth Borne sind derweil am Nullpunkt angekommen. Die Syndikate hatten Borne in der vergangenen Woche die Tür des Verhandlungsraums vor der Nase zugeschlagen. Das »jusqu’au bout« – bis zum bitteren Ende – Macrons und seines Ministerpräsidenten Édouard Philippe werde den Arbeitskampf noch verschärfen, kündigten Gewerkschafter unisono an.

Ob ihre Verhandlungsführer der Einladung der Regierung zu einer neuerlichen Gesprächsrunde am heutigen Mittwoch folgen werden, stand am Dienstag nicht fest. Die drei großen Syndikate CGT, CFDT und Force Ouvrière sehen in Ministerin Borne keine kompetente Gesprächspartnerin mehr und wollen Regierungschef Philippe an den Verhandlungstisch zwingen, der sich – ebenso wie sein Chef Macron – auf den vorliegenden Regierungsentwurf der »Reform« festgelegt hat.

Die Taktik des Staatschefs und seines ersten Helfers ist offensichtlich. Seit dem Beginn der Arbeitskampfmaßnahmen versuchen beide in enger Zusammenarbeit mit SNCF-Boss Guillaume Pepy die Kunden der Eisenbahn und des Öffentlichen Nahverkehrs gegen die Streikenden in Stellung zu bringen. Angesichts der vielen Feier- und Ferientage im Mai, die von den Franzosen traditionell für Ausflüge ans Meer oder in die Berge genutzt werden, ein möglicherweise erfolgversprechendes Vorgehen. Zeitungen und Fernsehen unterstützen in ihrer Mehrheit ohnehin die neoliberale Arbeitsmarktpolitik der Regierung: In den Abendnachrichten der Fernsehkanäle werden täglich »unzufriedene« und »empörte« Pendler gezeigt, die den von den Gewerkschaften angeblich aus Eigennutz geschürten Kampf gegen Macron ablehnen.

Dem Ausstand hat sich seit zwei Wochen das Personal der Air-France-Gruppe angeschlossen. Die Lohnempfänger der Luftfahrtgesellschaft haben ihren Streikplan inzwischen dem der SNCF-Betriebe angepasst. Dem mit 30 Prozent bezifferten Ausfall beim Verkehr der nationalen und internationalen TGV-Hochgeschwindigkeitszüge folgten am Montag und Dienstag rund 30 Prozent stornierte Air-France-Flüge. Für die Hotel- und Gaststättenbetriebe des Landes eine ernsthafte Bedrohung des für Mai erwarteten Feiertagsgeschäfts.

Die »Intersyndikale« der großen Gewerkschaften steht bisher. Die nach CGT (Confédération générale du travail) und CFDT (Confédération française démocratique) drittgrößte Organisation Force ouvrière (FO) wird sich am Freitag einen neuen Generalsekretär wählen. Der bisherige FO-Führer Jean-Claude Mailly tritt im Alter von 65 Jahren ab. Mailly hatte sich im vergangenen Jahr der »Reformlinie« der Regierung angeschlossen und den im Kampf gegen Macron unerlässlichen Schulterschluss der Syndikate aufgekündigt. Die FO-Basis war ihm darin zuletzt nicht mehr gefolgt. Einziger Kandidat für die Nachfolge ist der 49 Jahre alte Pascal Pavageau, der als strenger Gegner der neoliberalen Politik Macrons gilt und die Rückkehr seiner Organisation zum Straßenkampf angekündigt hat. Die drei Gewerkschaften bringen es zusammen auf knapp vier Millionen Mitglieder