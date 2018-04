Weitere Proteste in Nicaragua

Managua. Auch am Montag sind in Nicaragua Tausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Studenten kündigten an, so lange weiter zu demonstrieren, bis Staatschef Daniel Ortega und seine Stellvertreterin und Ehefrau Rosario Murillo zurücktreten. Bei einer Fernsehansprache erklärte Murillo, man habe eine Reihe der in den vergangenen Tagen Festgenommenen freigelassen, um »die Basis für einen Dialog zu schaffen«.

Die Proteste hatten sich in der vergangenen Woche an einer sogenannten Rentenreform entzündet. Ortega zog diese am Sonntag zurück. (AFP/jW)