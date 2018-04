Die protestierenden Migranten in Mytilini bilden Ketten, um Frauen und Kinder vor dem neofaschistischen Mob zu schützen (22. April 2018) Foto: Elias Marcou/Reuters

Die Lage auf der griechischen Insel Lesbos verschärft sich weiter. Neofaschisten hatten in der Nacht zum Montag Asylbewerber angegriffen, die mit einem Sitzprotest in der Inselhauptstadt Mytilini auf die Lebensbedingungen in dem stark überfüllten Flüchtlingscamp Moira aufmerksam machen wollten. Medienberichten zufolge hatte eine Gruppe, die sich »Mytilene Patriotic Movement II« nennt, über Facebook zu einer Kundgebung in der Nähe des Platzes aufgerufen. Auch Unterstützer der Neonazipartei »Goldene Morgendämmerung« sollen unter den Angreifern gewesen sein.

Die rechten Demonstranten hatten gegen acht Uhr abends mehrfach versucht, eine Polizeibarriere zu durchbrechen, und bewarfen die Migranten mit Steinen, Flaschen und Pyrotechnik. »Verbrennt sie bei lebendigem Leib«, riefen einige Angreifer nach Angaben der griechischen Tageszeitung Kathimerini. Die Gewalt hatte sich auf umliegende Straßen ausgeweitet, wo die Neonazis auch auf linke Aktivisten und Solidaritätsgruppen trafen. Unter Einsatz von Tränengas versuchte die Polizei erfolglos, die miteinander kämpfenden Neofaschisten, Migranten und ihre antifaschistischen Unterstützer zu trennen. Am Montag morgen gegen fünf Uhr wurde der Platz vollständig geräumt und die Asylbewerber mit Bussen zurück nach Moira gebracht.

Am Dienstag kursierten im Internet Videos, die zeigten, wie die protestierenden Migranten eine Kette bilden, um Frauen und Kinder vor dem Angriff des gewalttätigen Mobs zu schützen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur ANA-MPA meldete, mussten 28 Menschen mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden, 22 von ihnen waren Migranten. Die Polizei verhaftete am Montag rund 120 Teilnehmer der Protestaktion, hauptsächlich afghanischer Herkunft. Auch zwei griechische Staatsbürger, die sich aus Solidarität dem Protest auf dem Sapfous-Platz angeschlossen hatten, wurden festgesetzt. Die nun inhaftierten Asylsuchenden, die zum Teil gemeinsam mit ihrer Familie festsitzen, erwartet eine Anklage wegen Ungehorsams gegenüber staatlicher Autorität sowie illegaler Besetzung öffentlichen Raums. Sie hatten bereits am vergangenen Mittwoch auf dem Platz nahe der Uferpromenade in Mytilini ihr Lager aufgeschlagen.

Mitglieder des neofaschistischen Mobs wurden bislang nicht verhaftet. Die Polizei prüfe noch das im Internet veröffentlichte Material, um Verantwortliche zu identifizieren, heißt es auf lokalen Nachrichtenseiten. Dass trotz starker Polizeipräsenz niemand von den rund 200 Neofaschisten verhaftet wurde, werfe ernsthafte Fragen über die Handlungsfähigkeit des Staates auf, hieß es in einem Statement der Hellenischen Liga für Menschenrechte.

Spyros Galinos, Bürgermeister der ostägäischen Insel, sprach Montag nachmittag in einem Brief an die Regierung von der »schlimmsten Gewalt seit Beginn der Flüchtlingskrise 2015«. Die Verantwortung für die Ereignisse von Sonntag nacht läge allein in Athen, wo die wiederholten »verzweifelten Hilferufe« der Insel bislang ignoriert worden seien. Aufgrund der »Untätigkeit und mangelhaften Verwaltung« seitens der Regierung steckten nicht nur rund 10.000 Menschen unter miserablen Umständen auf der Insel fest, auch der Zusammenhalt der 27.000 Einwohner von Mytilini sei nach den Ereignissen stark ins Wanken geraten.

Auslöser des Sitzprotests war unter anderem ein Beschluss des obersten Verwaltungsgerichts des Landes vom vergangenen Donnerstag. Wie der Staatsrat mitteilte, dürfen neu ankommende Asylsuchende nicht länger auf den Inseln festgehalten werden. Das Urteil gilt jedoch nicht für die bereits registrierten Bewerber und sorgte auch deswegen für Unruhe unter den Festsitzenden.

Das Flüchtlingscamp Moira hat eine Kapazität von 3.000 Bewohnern, derzeit warten dort jedoch rund 6.500 Menschen auf ein besseres Leben.