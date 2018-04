Am fünften Jahrestag der Fabrikkatastrophe in Bangladesch haben Hunderte Demonstranten am Dienstag in Bangladesch die Bestrafung der Verantwortlichen gefordert. Überlebende, Hinterbliebene und Gewerkschaftsvertreter erinnerten am Mahnmal für die Opfer in Savar (Foto) an die mindestens 1.138 Menschen, die beim Einsturz einer Textilfabrik getötet worden waren. Der Rana-Plaza-Komplex, in dem mehrere westliche Bekleidungsunternehmen produzieren ließen, war am 24. April 2013 unter dem Gewicht mehrerer illegal aufgestockter Etagen eingestürzt. (AFP/jW)