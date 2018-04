Transporter rast in Toronto in Menschen

Toronto. Im kanadischen Toronto ist ein Kleinlaster in einem belebten Stadtviertel in eine Gruppe von Fußgängern gerast. Zehn Menschen seien getötet und 15 weitere verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrer sei festgenommen worden und werde verhört. Es werde von einer gezielten Tat des 25jährigen ausgegangen, hieß es. Er werde mit keiner organisierten militanten Gruppe in Verbindung gebracht, meldete der Sender CBC unter Berufung auf Regierungskreise. (Reuters/jW)