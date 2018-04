Sanaa. Bei einem Luftangriff der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition im Jemen ist ein Anführer der Ansarollah getötet worden. Saleh Al-Sammad sei bereits am Dienstag der vergangenen Woche in der Provinz Hodeida ums Leben gekommen, teilten die in westlichen Medien meist als Huthi bezeichneten Rebellen am Montag mit. Er sei Anführer ihres obersten politischen Rats gewesen. (dpa/jW)