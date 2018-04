Was lernt man aus Fangfehlern?

»Extrem schwierig geworden«: Vuko Borazan (Skopje) obenauf Foto: Axel Heimken/dpa

Seit 2010 wird das »Final Four«-Turnier der Handball-Champions-League der Herren in Köln ausgetragen. Ende Mai ist es wieder soweit. Im Vorjahr war kein deutsches Team vertreten. Und auch in diesem Jahr werden Vertreter der angeblich »stärksten Liga der Welt« wohl nur auf den Zuschauertribünen zugegen sein.

Im Viertelfinalhinspiel hatte der deutsche Rekordmeister THW Kiel am Sonntag abend den Titelverteidiger Vardar Skopje zu Gast. Der mazedonische Klub um den kroatischen Spielgestalter Luka Cindric ist in der heimischen »Arena Boris Trajkovski«, wegen der hitzigen Atmosphäre auch »Hölle von Skopje« genannt, eine Übermacht. In dieser Saison ging noch kein Heimspiel verloren.

Erklärtes Ziel der Schleswig-Holsteiner war es deshalb, ein Fünf-Punkte-Polster herauszuwerfen. Spielerisch überzeugte die THW-Offensive durchaus, die Chancenverwertung ließ aber zu wünschen übrig. Die Mazedonier zeigten eine brutale Konsequenz beim Bestrafen von Abspielfehlern. Und so war es der konzentrierten Abwehrleistung des THW zu verdanken, dass der Rückstand zur Pause nur 12:14 betrug.

In der zweiten Hälfte fand der dänische Olympiasieger Niklas Landin im Kasten des THW zu überragender Form. Zehn Minuten vor Schluss führten die Zebras mit drei Treffern. Auch die knapp 10.000 Fans kamen nun endlich in Stimmung. Deutlicher absetzen konnten die Gastgeber sich aber nicht. In der 58. Minute lagen sie immerhin noch mit 28:26 vorn. Dummerweise musste der deutsche Nationalspieler Patrick Wiencek in dieser Phase eine Zweiminutenstrafe absitzen. In der Schlussminute gelang es den Mazedoniern mit einiger Lässigkeit und Präzision, Timur Dibirov freizuspielen. Das 28:28 war für den Russen Formsache.

Für den letzten Angriff nahm der isländische Meistertrainer des THW, Alfred Gislason, 28 Sekunden vor Schluss Tormann Landin vom Feld. Mit einem zusätzlichen Feldspieler sollte wenigstens noch der Siegtreffer her. Zum Entsetzen des Publikums unterlief dem Schweden Lukas Nilsson ein katastrophaler Fangfehler, der Ball landete im Seitenaus, und Jorge Maqueda warf ihn gedankenschnell noch vor der Schlusssirene ins verwaiste THW-Tor.

»Auch wenn wir mit einem Tor gewonnen hätten, wäre es in Skopje extrem schwierig geworden«, erklärte Wiencek später den Kieler Nachrichten. Auch Trainer Gislason schien den Einzug in die Endrunde schon beinahe abgeschrieben zu haben: »Wir müssen hohes Risiko gehen und hoffen, dass wir unparteiische Schiedsrichter bekommen. Dann ist es nicht unmöglich.«

Der zweite deutsche Viertelfinalist SG Flensburg-Handewitt war im Hinspiel gegen den französischen Vertreter Montpellier AHB am vergangenen Mittwoch zu Hause nicht über ein 28:28 hinausgekommen. In die Rückspiele am Sonntag gehen sowohl der THW als auch die Flensburger als Außenseiter.

Deutlich bessere Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde in Köln haben der ehemalige Kieler Dominik Klein mit HBC Nantes und Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer mit Paris St. Germain. Mit sechs Treffern führte Klein sein Team am Sonntag zu einem 33:27 gegen Skjern Handbold. Gensheimer traf beim 34:28-Erfolg bei KS Vive Kielce viermal.

Auch im zweitklassigen EHF-Pokal agieren die deutschen Vertreter derzeit nicht unbedingt souverän. Die Füchse Berlin verloren ihr Viertelfinalhinspiel am Wochenende bei RK Nexe in Kroatien 20:28 und brauchen nun im Rückspiel am Samstag ein mittleres Handballwunder, um den Einzug ins Finalturnier am 19. und 20. Mai in Magdeburg noch zu schaffen. Immerhin kann Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen nach einem 30:27 bei Chambéry Savoie in Frankreich beruhigt in die zweite Partie am kommenden Sonntag gehen. Das Gute in diesem Finalturnier aus deutscher Sicht: Der SC Magdeburg, die Bundesligamannschaft der Stunde, ist als Ausrichter bereits qualifiziert.