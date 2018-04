Ausgegliederte im Ausstand

Kämpfen gegen Tarifflucht und Lohndiskriminierung: Die Mitarbeiter der Vivantes Tochtergesellschaft VSG (Streikkundgebung vor der Konzernzentrale, 18. April) Foto: Stefan Thiel

Berlin-Reinickendorf, Aroser Allee 72, Mittwoch, 18. April, halb neun Uhr morgens: In der dortigen Zentrale des kommunalen Klinikkonzerns Vivantes wird später am Vormittag der Aufsichtsrat des Unternehmens tagen. Vor dem Gebäude haben sich etwa 100 Beschäftigte des Tochterunternehmens Vivantes-Service-Gesellschaft (VSG) versammelt. Sie befinden sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit einer Woche im Ausstand.

Seit dem 11. April ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die rund 300 Mitarbeiter der VSG täglich zum Streik auf – an allen neun Standorten des zu hundert Prozent im Eigentum des Landes Berlin befindlichen Konzerns. Die etwa 600 vom Mutterkonzern »gestellten« Beschäftigten der VSG wurden dazu aufgerufen, sich im Rahmen von Solidaritätsstreiks ebenfalls zeitweise an dem Ausstand zu beteiligen.

Auf Transparenten ist zu lesen: »TVöD für alle!«, »Gleiches Geld für alle!« oder etwa »Stoppt die Tarifflucht bei Vivantes!« Das macht deutlich, worum es den Beschäftigten in erster Linie geht. Sie wollen ein Ende des durch die Ausgliederung der Dienstleistungsbereiche ermöglichten Lohndumpings erreichen. Die Tochtergesellschaft, deren insgesamt rund 900 Beschäftigte unter anderem für die Sterilgutaufbereitung, den Patientenbegleitservice, die Bauabteilung, die Wäscheversorgung sowie für den Einkauf und die Logistik zuständig sind, soll wieder in den Mutterkonzern eingegliedert werden.

Nach Angaben der zuständigen Verdi-Gewerkschaftssekretärin Janine Balder beteiligten sich bisher immer rund 70 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen. Die Gewerkschafterin rechnete für diese Woche mit ersten streikbedingten Versorgungsengpässen bei Vivantes. Seit 2016 komme man bei der VSG bereits auf rund 20 Streiktage, so Balder gegenüber junge Welt.

Die entsprechenden Tarifverhandlungen für die Servicebeschäftigten laufen bereits seit zwei Jahren. Verdi fordert einen Haustarifvertrag auf Basis des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD) wie beim Mutterkonzern, die Übernahme des Manteltarifvertrages, eine Regelung zur Altersversorgung und eine stufenweise Anpassung der Löhne an das Niveau des TVöD. Wie Balder gegenüber junge Welt erläuterte, beträgt die entsprechende Lohndifferenz aktuell je nach Entgeltgruppe und Stufe 350 bis 800 Euro im Monat.

Im vergangenen Jahr habe es zwar eine vom Unternehmen als »freiwillig« bezeichnete Lohnerhöhung um zehn Prozent gegeben. Dies wäre aber ohne den Kampf der Beschäftigten nicht passiert, betonte die Gewerkschafterin. Dem tagenden Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wolle man wie bereits in den Vorjahren zeigen, dass man weiter bereit sei, für die aufgestellten Forderungen zu kämpfen und zu streiken.

»Wir haben die Auffassung, dass Tochtergesellschaften wieder zurückgeführt werden müssen«, sagte Meike Jäger auf der Kundgebung. Sie ist die Verdi-Landesfachbereichsleiterin Gesundheit in Berlin und Brandenburg, Verhandlungsführerin für die Gewerkschaft bei Vivantes und Mitglied des Aufsichtsrats des Konzerns. Die Tarifflucht müsse endlich beendet werden. Gleiche Löhne sollten gezahlt werden, damit die Ungleichbehandlung ein Ende habe, betonte Jäger.

Verdi habe dem Unternehmen eine stufenweise Annäherung an die Entgelte des TVöD angeboten. Zum Einstieg habe die Gewerkschaft eine Lohndifferenz von zehn Prozent akzeptieren wollen. »Nicht einmal das wurde gewährt«, kritisierte Jäger. Bisher gebe es keinerlei Angebot der »Arbeitgeberseite«. Dies gelte auch beim Thema Altersversorgung: »Insbesondere die Kollegen in den unteren Entgeltgruppen sind von Altersarmut bedroht. Vivantes steht hier in der Verantwortung für eine Altersversorgung, die diesen Namen auch verdient.« Man wolle dem Unternehmen weiterhin zeigen, dass »man Streik nicht aussitzen kann«, gab sich die Gewerkschafterin abschließend kämpferisch.

Vertreter der Partei Die Linke überbrachten am vergangenen Mittwoch Solidaritätsbotschaften und versprachen, sich für die Wiedereingliederung der VSG in Vivantes einzusetzen. Einige Streikende zeigten sich skeptisch und wollten von den Politikern der im Land Berlin mitregierenden Linkspartei genau wissen, wie sie dies in die Tat umsetzen wollen.

Die Auseinandersetzung rund um die VSG erinnert an den Konflikt um die Charité Facility Management GmbH (CFM). Dort ist es Verdi und den Beschäftigten in einem jahrelangen Kampf und begünstigt durch den Regierungsantritt von Rot-Rot-Grün in Berlin gelungen, dass die ausgegliederten Dienstleistungsbereiche des Universitätsklinikums wieder zu hundert Prozent in staatlicher Hand sind. Von einem regulären Tarifvertrag auf dem Niveau des TVöD ist man aber auch dort noch weit entfernt. Die Geschäftsführung will einen solchen erst ab Mitte 2020 zugestehen. Der Konflikt ist also nicht vollständig beigelegt.

Weitergehen wird es auch bei der Vivantes-Service-Gesellschaft. Nachdem die Beschäftigten am vergangenen Freitag am Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus in Berlin-Mitte unter dem Motto »Ohne uns geht Vivantes baden« demonstriert hatten, geht ihr Streik am morgigen Mittwoch voraussichtlich bereits in die dritte Woche. Ähnlich wie bei der CFM werden sie einen langen Atem benötigen, um ihre Forderungen durchzusetzen.