Mittwochnacht geht es in Bernd Sahlings Feature »In ihrer Welt« (DKultur) um die Behandlung von Sehbehinderten im deutschen Schulsystem Foto: Caroline Seidel/dpa

Was läuft schief bei der Berichterstattung über den Aufschwung der Rechten in Deutschland? Ziemlich viel. Denn die Medien, die sich ja angeblich als vierte Gewalt begreifen, scheinen mehr und mehr genau den Kräften Platz und Sendezeit einzuräumen, die sie hassen und abschaffen wollen, weil sie sich vor der »Lügenpresse«, dem »Genderwahnsinn«, der »linken Meinungsherrschaft« und weiteren Hirngespinsten ekeln. Dieser Wahn wird gern »Sorge« genannt, so wie ein Nazi meistens kein Nazi sein soll, sondern höchstens ein »Enttäuschter«.

Ein Beispiel für diese Verniedlichungspolitik ist der Titel der aktuellen Featurereihe des Deutschlandfunks: »Herd. Heimat. Hass. Über die Verlockungen rechten Denkens«. Die Rechten erscheinen also nur als eine »Verlockung«, sind so etwas ähnliches wie ein Sonderangebot im Supermarkt. Das sagt aber hauptsächlich etwas über die redaktionelle Herangehensweise des DLF aus, weniger über die einzelnen Beiträge der unterschiedlichen Autoren. Die waren bisher von wechselnder Qualität. Es gab auch gute Stücke. Heute abend endet die vierteilige Serie mit Tom Schimmecks »Dichter, Denker, Fahnenschwenker – Erkundungen auf den Nachttischen der neuen Rechten« (DLF 2018; Ursendung Di., 19.15 Uhr, DLF). Danach bringt Ferdinand Kriwet in »Rotoradio« (DKultur/WDR 2012; Di., 20 Uhr, DLF) eigene Texte mit einem mehrstimmigen Sprecherteam radiophon zum Rotieren.

Der Schwestersender DLF Kultur strahlt seinerseits in der Nacht Bernd Sahlings Feature »In ihrer Welt« (DKultur 2016; Mi., 0 Uhr) aus. Darin geht es um die Behandlung von Sehbehinderten im deutschen Schulsystem. Auf der gleichen Welle kommt dann morgen das Metahörspiel »Raumschiff Tonstudio – Bericht über das Innere einer Kapsel und deren Bewohner« (DLF Kultur 2018; Ursendung Mi., 21.30 Uhr, DLF Kultur) von Giuseppe Maio über die Tricks der Tontechniker.

Um das deutsche Bildungssystem geht es noch mal im ARD-Radiofeature von Jens Schellhass: »Intensivstation Schule – Ein Feature über den Alltag in einer Lernfabrik« (RB 2018; Ursendung Mi., 22 Uhr, SWR 2). Merkwürdig ist hierbei die analytisch daherkommende viergliedrige Auflistung der Probleme in heutigen Kinderverwahranstalten: »Armut, Migration, Aggression und familiäre Vernachlässigung halten Einzug in den Schulalltag.« Was will der Infotext uns damit sagen? Ausländer, Geldnot und Gewalt – alles dasselbe Klischee?

Mit Friedrich-Engels-Texten beschäftigt sich dann Christoph Korns »Riot« (SWR 2018; Ursendung Do., 22 Uhr, SWR 2), während Jörg Buttgereit in »Summer of Hate« (WDR 2018; Ursendung Do., 23 Uhr, 1 Live) die Morde von Charles Manson und seiner Sekte im Kalifornien von 1969 aufarbeitet.

Erstklassige Sci-Fi ist »A. I. R. Artificial Intelligence Rebellion« (BR 2018; Ursendung Fr., 21 Uhr, Bayern 2) von Mareike Maage und Theresa Schubert.

Mit den rassistischen Morden des NSU setzen sich zwei Hörspiele auseinander: »Auch Deutsche unter den Opfern« (WDR 2017; Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur) von Tugsal Mogul und »Vergesst mich nicht« (NDR/RBB 2017; So., 17 Uhr, SRF2 Kultur) nach dem Drehbuch von Laila Stieler. Am Sonntag lohnt auch das Einschalten von ORF Ö1. Da kommen Philip Scheiners »Gedächtnis und Mohn – Schauspielerinnen und Schauspieler erlesen Paul Celan« (ORF 2018; Ursendung So., 20.15 Uhr) und »Was Utopie ist – Elektrophilosophische Odyssee« (ORF 2018; Ursendung So., 23 Uhr) von Dorothee Frank und Sillyconductor.

In Berlin beginnt übrigens am Freitag, dem 27.4., im Theaterdiscounter, Klosterstr. 44, das 9. »Berliner Hörspielfestival« mit Stücken der freien Szene.