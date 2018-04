Opfer der Konzerne

Am Vorabend des 1. Mai 2017 versammelten sich Textilarbeiterinnen in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch Foto: Suvra Kanti Das/ZUMA Wire/dpa

Wohl kein anderes Ereignis im Zusammenhang mit der Ausbeutung in der weltumspannenden Produktionskette der Textilwirtschaft hat sich rund um den Globus so tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt wie der Einsturz des achtstöckigen Fabrikgebäudes Rana Plaza in Bangladesch.

1.135 Menschen, die in verschiedenen lokalen Firmen für diverse ausländische Abnehmer genäht hatten, bezahlten das Unglück am 24. April 2013 mit ihrem Leben. Über 2.400 wurden teilweise schwer verletzt und haben an den Langzeitfolgen zu leiden.

Bessere Arbeitsbedingungen

Es hat sich Widerstand gegen die Ausbeuter gebildet. So manche der Überlebenden, obgleich teilweise schwer gezeichnet, sind zu Botschafterinnen der Anklage geworden, gegen ein System, das stetig nur auf Kostenminimierung und Profitmaximierung setzt. Kaum je zuvor ist es in einem Land gelungen, eine so effektive Anhebung der Arbeitsschutzstandards zu erreichen. Der Bangladesh Accord for Fire and Building Safety wurde am 15. Mai 2013, drei Wochen nach dem Unglück aufgelegt – ein internationales Abkommen zwischen Gewerkschaftsverbänden, Nichtregierungsorganisationen, staatlichen Institutionen und nicht zuletzt den großen Handelskonzernen. Manche traten umgehend bei, andere zögerten anfangs, eine dritte Gruppe musste durch fortgesetzten öffentlichen Druck gezwungen werden, endlich auch ihre Bereitschaft zur Beteiligung zu erklären. Wenn die Katastrophe etwas Positives bewirkt hat, dann dies: Staatliche Kontrollen, vorher nur lasch und sporadisch durchgeführt (wenn überhaupt), sind deutlich ernsthafter, regelmäßiger und intensiver geworden. Teilweise wurden die Behörden überhaupt erst mit dem notwendigen Personal ausgestattet, um so viele Produktionsstätten im Land wirksam prüfen zu können. Bangladesch exportiert jährlich Textilien im Wert von 28 Milliarden US-Dollar, übertroffen lediglich noch von China. Das breite Bündnis unter Einbeziehung von Konzernen und Politik, die allzulange ebenfalls ihre Augen abgewandt hatte, einigte sich erstmals überhaupt auf verbindliche Mindeststandards bei Bausicherheit und Arbeitsschutz.

Bis Ende Oktober 2017 wurden bei Kontrollen in 1.800 Fabriken, die für 200 global tätige Konzerne produzieren, insgesamt 118.000 Verfehlungen festgestellt. Manche Produktionsstätten wurden komplett dichtgemacht, andere bekamen entsprechende Auflagen, deren Einhaltung ebenfalls überwacht wird. Mindestens zwei Millionen Beschäftigte in der Branche (überwiegend Frauen) arbeiten inzwischen anerkanntermaßen unter deutlich verbesserten Bedingungen.

Profitinteressen

Tatsächlich sind insgesamt etwa doppelt so viele Menschen in Bangladeschs Textilbranche tätig. Längst noch nicht alle westlichen Konzerne, die mit Bekleidung handeln und ihre Produkte in Bangladesch fertigen lassen, sind schon an Bord, noch nicht jede einzelne Zulieferfabrik nachweislich den neuen Standards angepasst. Im Januar machte der Fall eines multinationalen Unternehmens Schlagzeilen, das sich mit insgesamt 2,3 Millionen Dollar (1,87 Millionen Euro) an dem Abkommen beteiligt (für Sanierungsmaßnahmen in 150 Zulieferfabriken) – um wen es sich handelt, darüber müssen die anderen Beteiligten laut Vertrag Stillschweigen bewahren. Ein großer Fisch sei es in jedem Fall, freuten sich unter anderem die beiden internationalen Gewerkschaftsverbände UNI und Industriall, die zusammen mit der Kampagne für Saubere Kleidung (CCC) an vorderster Front jenes breiten Bündnisses stehen.

Derzeit geht es darum, die großen Firmen an das Folgeabkommen zu binden, das sich nach dem Auslaufen der primären Vereinbarung von 2013 im Mai nahtlos anschließt und für die nächsten drei Jahre weitere Ziele der Verbesserung festschreibt. 2021 wollen sich die internationalen Akteure dann zwar nicht zurückziehen, die fortgesetzte Überwachung der verschärften Standards aber doch weitaus stärker als bisher in nationaler Verantwortung Bangladeschs verankert haben. Auf der Liste der Firmen, die sich dem Abkommen bisher noch verweigern, stehen laut der ständig aktualisierten Industriall-Webseite auch 23 deutsche Unternehmen.

Der Kampf geht also weiter, und das betrifft nicht nur Arbeitssicherheit im engeren Sinne, sondern mehr als je Produktionsbedingungen, einschließlich der Frage der angemessenen Entlohnung. Momentan liegt der verbindliche Mindestlohn in Bangladeschs Textilbranche bei umgerechnet 68 Dollar (55 Euro) pro Monat. Das ist nach wie vor ein Wert, der vielen Familien kein Einkommen garantiert, das bei ständig steigenden Lebenshaltungskosten wenigstens für das Allernotwendigste reicht. Doch so sehr die liberale Regierung unter Führung der Awami-Liga von Premierministerin Scheich Hasina Wajed beim Thema verbesserter Arbeitsschutz mitzieht, so brutal lässt sie die Polizei gegen protestierenden Näherinnen vorgehen, wenn diese eine endlich menschenwürdige Entlohnung zu fordern wagen. Als Ausrede dient dabei, dass Bangladesch eben nur mit den derzeitigen Löhnen weiter international konkurrenzfähig bleiben könne. Einen Höhepunkt erreichten die Auseinandersetzungen rund um den Jahreswechsel 2016/17 in der Textilregion Ashulia, wo nach Angaben der CCC 1.600 Aktivisten gefeuert und 600 wegen Gesetzesbrüchen angeklagt wurden.