Rotes Tuch des Tages: Gelbes T-Shirt

Gelbe T-Shirts sind für die spanischen Behörden ein rotes Tuch Foto: Yves Herman/Reuters

Die Farben des FC Bayern München sind rot und weiß. Es könnte aber sein, dass beim morgen in München stattfindenden Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid eine weitere Kolorierung hinzukommt. Das »Solidaritätscomité Katalonien« – die Gruppe schreibt sich wirklich so eigenwillig – hat die Fans des deutschen Dauermeisters am Montag aufgerufen, diesmal in gelben T-Shirts ins Stadion zu kommen.

Warum man die »Königlichen« aus der spanischen Hauptstadt auf diese Weise ärgern könnte, dürfte sich so manchem Bayern erst einmal nicht erschließen. Helfen wir also nach: Am Sonntag gab es das Endspiel der »Copa del Rey« in Madrid. Der FC Barcelona setzte sich dort mit 5:0 gegen den Sevilla FC durch. Am Eingang zum Stadion gab es Kontrollen der besonderen Art. Polizisten machten Jagd auf ganz gefährliche Gegenstände: gelbe T-Shirts! Auf Videos, die massenhaft im Internet geteilt wurden, ist zu sehen, wie die Beamten Kleidungsstücke einsammelten. Sogar Besucher, die unter ihrem Barcelona-Trikot ein Hemd in der verbotenen Farbe trugen, mussten sich entblößen und die Unterwäsche abgeben.

Gelb ist böse, denn mit gelben Schleifen wird derzeit für die Freilassung der katalanischen politischen Gefangenen demonstriert. Neun führende Repräsentanten der Unabhängigkeitsbewegung sitzen in spanischen Gefängnissen, rund ein halbes Dutzend weitere flüchtete sich ins Exil. Gelbe Schleifen am Revers zeigen nun: Ich fordere ein Ende der Repression. Das hat in den vergangenen Monaten schon zu absurden Reaktionen der spanischen Behörden geführt. Springbrunnen durften nicht mehr in dieser Farbe beleuchtet werden, und gelbe Schleifen an Rathausbalkons führten zu Polizeieinsätzen. Nun also T-Shirts von Fußballfans. Mal sehen, ob es genügend Bayern-Anhänger gibt, die Madrid ärgern wollen. Schickeria, übernehmen Sie!