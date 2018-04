Schwarzer Tintenfischreis

In »Vincent will Meer« (D 2010) von Ralf Huettner brechen drei Patienten aus einer psychiatrischen Klinik aus und reisen nach Italien ans Meer. Vincent (Florian David Fitz) hat seit seiner Kindheit ein Tourette-Syndrom (unkontrollierte Zuckungen und Wörter kommen wie Niesanfälle, eine Störung, die nicht heilbar ist, man kann nur lernen, damit umzugehen). Nach dem Tod seiner Mutter hat ihn sein Vater, ein unangenehmer Lokalpolitiker, in die Klinik abgeschoben. Marie (Karoline Herfurth) ist magersüchtig und soll demnächst zwangsernährt werden, weshalb sie die Autoschlüssel der Therapeutin klaut und die Mitpatienten zum Ausflug anstiftet. Alexander (Johannes Allmayer) leidet an Neurosen. Es muss alles gerade an seinem Platz stehen und es darf niemand dreckig sein. Die Tics und Störungen der Figuren sind aber nebensächlich. In erster Linie geht es um Ausbruch und Aufbruch, um Freundschaft und darum, sich selbst etwas zuzutrauen. Das macht den Film für alle junge Menschen interessant, die drauf und dran sind, gewohntes Terrain zu verlassen und etwas Neues, Ungewohntes zu probieren.

Ausbrechen sollen während dieser Reise aber nicht nur die jungen Leute aus ihren gewohnten Rollen. Auch Vincents Vater (gespielt von Heino Ferch) und Frau Dr. Rose (Katharina Müller-Elmau), die den jugendlichen Ausreißern hinterherfahren, müssen einiges dazulernen und sich neu orientieren. Der Film ist eher ein Fernseh- als ein Kinofilm. Verstörend wirken hier nicht einmal die Tics. Die Einsichten der Erwachsenen werden viel zu flapsig und unmotiviert präsentiert. Aber das Gefühl von Freiheit, das die drei jungen Helden zuweilen überkommt, teilt sich mit. Am Ende der Reise muss Marie ins Krankenhaus von Triest gebracht werden, ein bisschen Kummer und Schmerz gehört dazu. Die Jungs fahren erst mit den Erwachsenen Richtung Deutschland, überlegen es sich aber und kehren nach Triest zurück. In der letzten Einstellung setzt sich Alexander eine Sonnenbrille auf und Vincent springt in die Luft. Zwei Frauen schauen ihnen hinterher. Vielversprechend kündigt sich das neue Leben an. Das Essen ist dort bestimmt auch sehr gut.

Risotto nero (schwarzer Tintenfischreis): 750 g Tintenfische putzen, waschen, die gefüllten Tintenbeutel vorsichtig in eine Schüssel legen. Tintenfischkörper und Tentakel in feine Streifen schneiden. Zwei Knoblauchzehen fein hacken, mit drei EL Olivenöl und dem Saft einer Zitrone mischen. Tintenfisch einlegen, 20 Minuten marinieren. Eine Zwiebel fein hacken. In einem Topf vier EL Olivenöl erhitzen. Zwiebel andünsten. Tintenfischstreifen abtropfen lassen, zufügen, unter Rühren anbraten. Marinade und ein viertel Liter Weißwein angießen. Tintenbeutel öffnen, die Tinte mit in den Topf geben. 20 Minuten köcheln. Ab und zu etwas Fischbrühe angießen. 250 g Reis einstreuen, restliche Fischbrühe (insgesamt drei viertel Liter) nach und nach angießen und den Reis unter ständigem Rühren ausquellen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Ein Bund glatte Petersilie fein hacken, aufstreuen. Mit Zitronenschnitzen garniert servieren.