Nachschlag: Malteser Mafiamord?

Vermutlich wird man die Mörder von Daphne Caruana Galizia nie zu fassen kriegen. Ihre Arbeit aber wird sie überdauern. Foto: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Warum musste die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizias im Oktober vergangenen Jahres sterben? Wie in einem Mafiafilm wurde sie durch eine an ihrem Auto angebrachte Bombe getötet. Überwachungsaufnahmen zeigten, wie ein Mann ihr Haus beobachtete und ein anderer von einem Boot aus den Sprengsatz per SMS zündete. Offensichtlich wurde Galizia mit ihren Recherchen einflussreichen Mächten zu gefährlich. Ihren Blog »Running Commentary« nutzte sie noch am Tag ihres Todes, um die neuesten Ergebnisse ihrer Arbeit publik zu machen. Diese wird im Rahmen des internationalen »Daphne Projekts« dokumentiert.

Im Fokus standen dabei profitable Geschäfte mit EU-Pässen, die Malta gegen Bezahlung ausstellt. Der Inselstaat bietet damit Oligarchen, korrupten Staatschefs und anderen Verbrechern die Möglichkeit, die international begehrte EU-Staatsbürgerschaft zu erwerben. Mit ihr lassen sich unter anderem weltweite Geschäfte aufgrund weniger strenger Kontrollen leichter realisieren. (mb)