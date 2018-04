Hitlers Separatisten

Aufmarsch der Sudetendeutschen Partei in einer tschechischen Kleinstadt im Frühjahr 1938 Foto: jW-Archiv

Am 24. und 25. April 1938 fand in Karlsbad ein Parteikongress der Sudetendeutschen Partei (SdP) statt. Die Lage in Europa hatte sich in den vorherigen Monaten zugespitzt: Am 4. Februar übernahm Hitler persönlich den Oberbefehl über die Wehrmacht. Am 12. März 1938 marschierten Einheiten der faschistischen Armee in Österreich ein und annektierten das Land. Zugleich erhob die SdP immer neue »Autonomie«-Forderungen gegenüber der tschechoslowakischen Regierung. Es zeichnete sich ab, dass es ihr in Wahrheit um die Angliederung der von »Sudetendeutschen« bewohnten Gebiete an das »Dritte Reich« ging. Um diese neue Aggression Hitlerdeutschlands vorzubereiten, entfalteten sich in den ersten Monaten des Jahres 1938 hektische Aktivitäten vor und hinter den Kulissen.

Schutz der »Volksgenossen«

Am 28. Februar 1938 hatte Hitler vor dem Reichstag die in Richtung Prag zielende Drohung formuliert, dass zu den Interessen des Deutschen Reiches »auch der Schutz jener deutschen Volksgenossen« gehöre, »die nicht in der Lage sind, sich an unseren Grenzen das Recht einer allgemeinen menschlichen, politischen und weltanschaulichen Freiheit zu sichern«. In den europäischen Hauptstädten läuteten die Alarmglocken. Denn die Annahme, dass die CSR freiwillig das sogenannte Sudetenland an das faschistische Deutschland abtreten oder es als von Berlin aus gesteuerten »Staat im Staate« tolerieren würde, erschien wenig realistisch. Dies galt umso weniger, als das Land am 16. Mai 1935 einen Bündnisvertrag mit der Sowjetunion abgeschlossen hatte. Dieser beinhaltete ein Protokoll, das militärische Hilfe für die angegriffene Seite vorsah, falls eine entsprechende Unterstützung durch Frankreich erfolgen würde. Nur wenige Tage später unterzeichneten Frankreich und die Sowjetunion einen Beistandsvertrag. In Prag ging man deshalb davon aus, dass im Falle einer deutschen Aggression die Streitkräfte Frankreichs und der UdSSR, wahrscheinlich auch die des mit Frankreich eng verbündeten Großbritannien, auf der Seite der CSR intervenieren würden. Doch die Rechnung war ohne die regierenden »Beschwichtigungspolitiker« in Paris und London gemacht worden. Statt dessen sollte Deutschland nach ihrer Ansicht durch Kompromisse auf Kosten Dritter (Rückgabe ehemaliger deutscher Kolonien und Akzeptanz einer wirtschaftlichen und politischen Hegemonie in Mittel- und Südosteuropa) vom Versuch eines zweiten »Griffs nach der Weltmacht« abgehalten werden. Doch Hitler wollte sich damit nicht zufrieden geben. Nachdem die Bevölkerung des Saarlandes 1935 für die Wiedereingliederung in den deutschen Staat votiert hatte, das entmilitarisierte Rheinland im März 1936 von der Wehrmacht besetzt und im März 1938 Österreich von Hitlerdeutschland annektiert worden war, stand die CSR als nächstes auf dem Programm – zumal die Tschechoslowakei mit ihrer modernen Industrie einen wichtigen Beitrag für die wirtschaftliche Vorbereitung und Führung eines Weltkrieges spielen sollte. Nicht nur die »Volkswirtschaftliche Abteilung« der IG Farben verfasste emsig Konzepte für die Eingliederung von Unternehmen in den eigenen Konzern. Als Anreiz für die Zerstückelung der CSR kam hinzu, dass die Aggression gegen Österreich, sieht man von einigen papiernen Protesten ab, faktisch von London und Paris gebilligt worden war.

Im Falle der CSR verfolgten die Naziführer in Berlin eine spezielle Taktik. Denn in Gestalt der Sudetendeutschen Partei existierte eine weitgehend von Berlin aus gesteuerte und großzügig finanzierte Organisation, die bei den Parlamentswahlen des Jahres 1935 die meisten Stimmen der Sudetendeutschen erhalten hatte und an der Jahreswende 1937/38 über mehr als eine halbe Million Mitglieder verfügte. In ihrer Führung gab es zwei dominante Personen: den Parteivorsitzenden Konrad Henlein, einen im völkischen Denken verwurzelten Politiker, und Karl Hermann Frank, der als Vertrauensmann des Sicherheitsdienstes der SS (SD) und Bewunderer Adolf Hitlers innerhalb der Partei seine Fäden zog. Beide einte der Hass auf den tschechoslowakischen Staat und seine Protagonisten, Tomas Masaryk und Edvard Benes. Sie hatten seit Jahren mit Unterstützung des SD, der Gestapo und der SA nicht nur Propagandamaterial, sondern auch Waffen ins Land schmuggeln lassen. Ihre Bereitschaft, auch mit Gewalt gegen Polizei und Militär der CSR vorzugehen, zeigte sich unter anderem in den von der SdP und ihr nahestehenden Organisationen durchgeführten »Geländespielen«, an denen immer wieder auch SA-Leute aus Deutschland teilnahmen. Hier handelte es sich um regelrechte militärische Manöver, an denen zum Teil Tausende Bewaffnete beteiligt waren.

Unerfüllbare Forderungen

Die Taktik der SdP war es, stets Forderungen aufzustellen, die von der Regierung abgelehnt werden mussten, wollte sie nicht freiwillig auf ihre staatlichen Souveränitätsrechte verzichten. Diesem Schema folgte auch der Karlsbader Parteikongress im April 1938. Die hier vorgetragenen acht Forderungen, die zuvor mit Hitler abgesprochen worden waren, sollten angeblich innerhalb des tschechoslowakischen Staatsverbandes realisiert werden können. Tatsächlich hätte ihre Durchsetzung jedoch ein Ende der territorialen Integrität der CSR und einen faktischen Anschluss der »sudetendeutschen« Gebiete an Deutschland bedeutet. Worum ging es?

Henlein formulierte neben bekannten Forderungen, die auf eine »Stärkung« der Autonomie abzielten, nicht weniger als »die Anerkennung und Durchführung des Grundsatzes: im deutschen Gebiet deutsche öffentliche Angestellte«, was in der Konsequenz zur Entlassung Tausender tschechoslowakischer Verwaltungsbeamter, Polizisten, Zöllner und Lehrkräfte geführt hätte. Ferner verlangte er ohne nähere Erläuterung »die Beseitigung des dem Sudetendeutschtum seit 1918 zugefügten Unrechts und Wiedergutmachung der ihm durch dieses Unrecht entstandenen Schäden«. Die letzte Forderung lautete: »Volle Freiheit des Bekenntnisses zum deutschen Volkstum und zur deutschen Weltanschauung«. Die Forderungen hätten – wie der US-amerikanische Historiker Ronald M. Smelser zutreffend schreibt – »bei ihrer Verwirklichung praktisch einer Vereinigung mit Deutschland entsprochen«.

Die Zeichen standen jetzt auf Sturm. In Berlin arbeitete der deutsche Generalstab bereits die Planungen für einen Überfall auf die CSR aus. Zugleich liefen die von Joseph Goebbels koordinierten Vorbereitungen für eine Medienkampagne auf Hochtouren, die alsbald der Weltöffentlichkeit die »grausame Unterdrückung« der Sudetendeutschen nachweisen sollte. Auch die Aufstellung eines paramilitärischen Freikorps wurde vorangetrieben. Die Existenz der CSR stand auf dem Spiel, und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, wann der Überfall des deutschen Faschismus ausgelöst werden würde. Vor allem eines interessierte jetzt mehr denn je: Wie würden die Regierungen in Paris, London und Moskau auf eine derartige Aggression reagieren?