Eine Frage der Schublade

Gute Texte gibt es auch digital (zum Beispiel diesen). Der beste Platz für Sprachkunst ist trotzdem zwischen zwei Buchdeckeln Foto: LWYang/CC BY 2.0

Sind die allgegenwärtige Digitalisierung und das World Wide Web eine Herausforderung für die Literatur? Zweifellos. Merkt man das der zeitgenössischen Literatur auch an? Eher nicht. Zwar werden Bücher und Literaturveranstaltungen heute im Netz genauso beworben wie Olivenöl oder Boxkämpfe. Allein, die Werke, um die es geht – in der Regel Romane und Gedichte – sind in den meisten Fällen ästhetisch von gestern und leihen sich allenfalls ein paar Metaphern aus der Welt der neuesten Kommunikationstechnologien. Gewiss, die Debatten über Lyrik haben sich mit dem Niedergang der Feuilletons zunehmend in Internetforen verlagert, und viele Autoren machen auf ihren Homepages nicht nur Reklame für ihre Produkte. Das Netz ist aber oft bloß der Plan B, wenn etwas nicht (gleich) gedruckt werden kann, und viele Literaturseiten sehen so aus, als wollten sie sich am liebsten gleich zwischen zwei Buchdeckeln materialisieren. Netzpublikationen, die wirklich mit den interaktiven Möglichkeiten dieses Mediums arbeiten, sind selten. Anders dürfte kaum erklärbar sein, dass eine so schlappe »Idee« wie die Tilmann Rammstedts, einen Roman in täglichen Fortsetzungen im Netz zu veröffentlichen, Aufsehen erregen konnte.

Kenneth Goldsmith, der US-amerikanische Autor und Hochschullehrer, stellt also zu Recht fest, dass »das Schreiben« heute zumeist so vor sich gehe, »als hätte das Internet nie stattgefunden«. Dabei sei mit dem Internet doch der Boden für nicht weniger als eine »literarische Revolution« bereitet – und zwar deshalb, weil es heute mühelos möglich sei, sich per Copy and Paste auch größte Textmengen anzueignen. Goldsmiths Credo lautet: »Die Welt ist voller Texte; ich habe nicht vor, ihnen welche hinzuzufügen.« Nun ließe sich einwenden, dass auch ein Autor, der Collagen aus Fundstücken fertigt oder einen bestehenden Text gleich 1 : 1 übernimmt, neue Texte in die Welt setzt. Auch die »Appropriation Art«, wie sie etwa eine Elaine Sturtevant praktiziert hat, bringt neue Kunstwerke hervor. Goldsmith nimmt Anleihen bei dieser mit Plagiat und Fälschung spielenden Konzeptkunst und glaubt: »Die Welt der Dichtung muss ihre Version der Pop-Art erst noch erleben.« »Uncreative Writing«, der von den Übersetzern Swantje Lichtenstein und Hannes Bajohr im englischen Original belassene Titel der Aufsatzsammlung, indes ist nur verständlich als Spitze gegen das an US-Hochschulen praktizierte »Creative Writing«, bei dem Selbsterfahrung meist im Vordergrund steht und ästhetische Kriterien in den Hintergrund treten.

Die Literatur könnte also aus ihrer selbstverschuldeten Stagnation herausfinden, wenn sie nur endlich im digitalen Zeitalter ankäme? »Mit dem Aufstieg des Internets hat das Schreiben seine Fotografie gefunden.« Sagt Kenneth Goldsmith und erinnert an die grundstürzenden Veränderungen in der Malerei, die durch den Siegeszug der Fotografie ausgelöst wurden, der die Maler von der Aufgabe entband, die Welt realistisch abzubilden. Allerdings ist nicht klar, worin die Parallele bestehen soll. Recherchemöglichkeiten im Netz, ein unüberschaubares, jederzeit verfügbares Textarchiv – das verändert zweifellos die Arbeit von Autoren, aber nicht unbedingt die Vorstellung, was ein literarischer Text sein kann oder soll. Goldsmith bringt Beispiele wie das harmlose Projekt »Status Update« von Darren Wershler und Bill Kennedy, bei dem Statusmeldungen aus sozialen Netzwerken historischen Autorennamen zugeordnet werden (»Arthur Rimbaud ist so müde!«); oder die Arbeit des Fotografen Matt Siber, der aus Straßenansichten Schriften extrahiert und uns so mit dem Text im öffentlichen Raum konfrontiert. Diese Beispiele haben gemeinsam, dass sie als bildende Kunst oder Medienkunst rezipiert werden und weniger als Literatur. Auch Vanessa Place – eine Autorin, die Gerichtsakten in den Literaturkontext transferiert – stellt in Kunstmuseen aus. So gesehen, hätte die von Gold­smith propagierte zeitgemäße Sprachkunst ihren Platz und ihre Anerkennung längst gefunden, bloß nicht an den traditionellen Orten der Literatur. Alles nur eine Frage der Schubladen?

Hinter der bunten Oberfläche des Internets, darauf weist Gold­smith auch hin, stehen Quelltexte, die man ästhetisch betrachten und manipulieren kann. Die größte Herausforderung des Netzes sind aber die unbezwingbaren »Sprachberge«, die »neue Unlesbarkeit«. Ihr muss laut Goldsmith mit »Sprachmanagement« begegnet werden, und sie fordere Bücher heraus, »bei denen es nicht so sehr darum geht, dass man sie liest, sondern darum, dass man über sie nachdenkt« – Bücher wie Goldsmiths »Day«, die vollständige Abschrift einer Ausgabe der New York Times auf mehr als 800 Seiten. Konzeptkunst also. Ihr stehen Bücher gegenüber, die nach wie vor lesen muss, wer über sie sprechen will, weil die Verfasser ihr Material – mag es nun aus dem Netz oder sonstwoher stammen – bewusst ausgewählt und arrangiert haben. Dergleichen ist uns als Literatur vertraut.