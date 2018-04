Oligarchen in Panik

Hat Washington im Blick: Rusal-Aluminiumfabrik in Krasnojarsk Foto: REUTERS/Ilya Naymushin

Die jüngsten US-Sanktionen gegen Russland erreichen offenbar ihr Ziel, die Geschäftswelt zu verunsichern. Das geht aus einer Reihe hektischer Statements und Aktionen in dieser Woche hervor. So rief der Vorsitzende der »Föderation unabhängiger Gewerkschaften«, Michail Schmakow, die Regierung dazu auf, den in Schwierigkeiten geratenen Aluminiumproduzenten Rusal zu nationalisieren. Ziel müsse sein, in erster Linie Arbeitsplätze zu sichern und in zweiter Linie die im Prinzip hochprofitable Produktion zum Nutzen des Staates fortzuführen. Die Nachfrage nach Aluminium bestehe doch weiter, argumentierte Schmakow, und der Erlös aus seinem Verkauf könne dann in die Staatskasse fließen und für gemeinnützige Zwecke verwendet werden.

Auf Schmakows Vorstoß reagierte der Chef des »Verbands der Industriellen und Unternehmer« (RSPP), Alexander Schochin: Ja, eine wenigstens teilweise Nationalisierung könne eine Lösung sein. Schließlich sei der Staat durch sein »fehlerhaftes Verhalten auf internationaler Ebene« für die krisenhafte Entwicklung verantwortlich, nicht die Wirtschaft, erklärte der Lobbyist der Wirtschaftszeitung RBK.

Russlands Großinvestoren rufen nach Staatsgeld. Wiktor Wechselberg, einer der von den Sanktionen betroffenen Unternehmer, rechnete am Dienstag auf einem Treffen führender Wirtschaftsvertreter mit Ministerpräsident Dmitrij Medwedjew vor, wie die Sanktionen ihn persönlich beträfen: er könne seine auf Dollar lautenden Kredite nicht mehr bedienen, weil seine Konten in den Vereinigten Staaten blockiert seien. Für andere Kredite im Umfang von 800 Millionen US-Dollar verlangten die Banken zusätzliche Sicherheiten, weil die bisher zu diesem Zweck verpfändeten Aktien von Rusal so dramatisch an Wert verloren hätten, dass sie den Wert des Kredits nicht mehr deckten.

Ein Teilnehmer des Treffens vertraute anschließend Journalisten an, er habe den Eindruck gewonnen, die Regierung sei vom Ausmaß der Probleme überrascht worden. Tatsächlich ist der Börsenwert von Rusal in den nunmehr zwei Wochen seit Ausrufung der Sanktionen auf ein Achtel des vorherigen Werts zurückgegangen, und dies entgegen der Preisentwicklung für Aluminium, die den Unternehmenswert eigentlich stützen müsste. Der Weltmarktpreis für das Leichtmetall stieg parallel zum Absturz der Rusal-Aktie auf den Siebenjahreshöchststand von 2.475 Dollar pro Tonne. Das ist marktwirtschaftlich durchaus korrekt, schließlich fällt mit dem Verbot, mit Rusal Geschäfte zu machen, eben auch einer der größten Anbieter von Aluminium aus: Der Schweizer Rohstoffhändler Glencore, bisher einer der wichtigsten Abnehmer von Rusal, hat die Suspendierung der Geschäftsbeziehung angekündigt. Ein geplanter Aktientausch wurde abgesagt.

Sollte es zu einer wenigstens teilweisen Verstaatlichung von Rusal kommen, dürfte der Preis pro Aktie der entscheidende Streitpunkt sein. Während Gewerkschaftschef Schmakow die Regierung aufrief, den derzeitigen »ausgebombten« Kurs zum Einstieg zu nutzen, forderte Industrielobbyist Schochin einen »gerechten Preis«, den er mit Sicherheit nicht auf dem niedrigen Niveau sieht. Es liefe also darauf hinaus, dass der Staat Rusal-Mehrheitseigner Oleg Deripaska für einen Teil seiner im Ausland erlittenen Verluste entschädigen würde. Das Problem ist, dass der russische Staat erpressbar ist: Rusal ist in etlichen Regionen das einzige nichtstaatliche Unternehmen. Seine Pleite kann Moskau daher nicht zulassen.

Bleibt die Frage, wie die Regierung eine eventuelle Übernahme finanzieren könnte. Es ließe sich zwar theoretisch argumentieren, dass Deripaska sein Eigentum an Rusal im Rahmen des rechtlich zweifelhaften Deals mit dem damaligen Präsidenten Boris Jelzin im Jahre 1996 erlangt hatte. Damals hatten einige Oligarchen über ihnen gehörende Banken den Staat mit Krediten versorgt, um vor der Präsidentenwahl – die Jelzin gegen den Kommunisten Gennadij Sjuganow zu verlieren drohte – wenigstens Renten und Löhne auszahlen zu können. Als Sicherheit für diese Darlehen hatten die Kreditgeber seinerzeit Aktienpakete von unter anderem Rusal erhalten, und um die war es ihnen auch eigentlich gegangen. Jetzt aber einfach dieses Geschäft wegen Unlauterkeit in Frage zu stellen und es rückabzuwickeln, kommt aus politischen Gründen nicht in Frage. Schließlich will Russland kapitalistisch sein. Es verstieße auch gegen den Deal zwischen Präsident Wladimir Putin und den Oligarchen von 2001: Geld gegen politische Loyalität.

Es bleiben also wohl nur Steuererhöhungen. Schon kurz nach Putins Wahlsieg war durchgesickert, dass die Regierung an eine Erhöhung der Einkommenssteuer von 13 auf 15 Prozent, eine zusätzliche Umsatzsteuer für den Einzelhandel in Höhe von zehn Prozent und die Abschaffung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf Nahrungsmittel, Kinderartikel und Medikamente denkt. Den Oligarchen werden hingegen steuerfreie Offshorezonen für ihr Schwarzgeld innerhalb Russlands angeboten.