Dienstleister des Tages: Ai Weiwei

»Ich glaube nicht, dass gegensätzliche politische Anschauungen oder Werte ein Hindernis für Kommunikation sein sollten. Ich kämpfe dafür, diese Grenzen einzureißen.« (Ai Weiwei, 20. April 2018) Foto: twitter.com/Alice_Weidel

Alice Weidel frohlockt: »#AiWeiwei ist in der Hauptstadt!!!! Ich hätte mich fast nicht getraut, ihn nach einem Selfie zu fragen«, so die Fraktionsvorsitzende der AfD am Donnerstag auf Twitter. Weidels Freude ist unnötig, denn erstens ist Ai Weiwei, der chinesische Superdissident, jeden Tag in Berlin – er wohnt ja hier. Und zweitens ist es keine Leistung, ein Foto mit ihm zu ergattern. »Selfies« sind Ais bevorzugte künstlerische Ausdruckssprache: Eher ist es eine Herausforderung, ihn daran zu hindern, ein solches Bild aufzunehmen, wenn man ihm begegnet.

Das aber war ja gar nicht Weidels Interesse. Und so kam es zu dem hübschen Bildchen, das den Exilkünstler, der schon mal ein ertrunkenes Flüchtlingskind in der Ägäis nachstellte, mit der Fraktionschefin derjenigen Partei zeigt, deren Personal auf Frauen und Kinder an der Grenze ballern möchte. Es macht nun die Runde und sorgt für Empörung.

Warum eigentlich? Weil Ai Weiwei, als Merkel »wir schaffen das« sagte, diesen Kurs publicityträchtig mit dem, was er unter Kunst versteht, unterstützte? Und jetzt plötzlich Weidel promotet? Ai ist eben von der deutschen Bourgeoisie engagiert worden. Im Berliner Osten, im Prenzlauer Berg, hat er einen ganzen Brauereikeller als Atelier (unter dem »Pfefferberg«) – bei den dortigen Preisen dürfte der einen zweistelligen Millionenbetrag wert sein. In der Volksrepublik China ist Ai übrigens wegen Steuerhinterziehung (in Millionenhöhe) vorbestraft. Aber das ist bestimmt Zufall.

Mit der ganzen Bourgeoisie als Zuhälter bleibt nicht viel künstlerischer Spielraum. Denn auch die Weidel und das Schießen an der Grenze gehören doch dazu. Vielleicht aber wusste Ai nicht, mit wem er da fotografiert wird? Das wäre nicht verwunderlich. Anscheinend hat er auch keine Ahnung, was für ein Land er sich als Exilheimat ausgesucht hat.